عربي-دولي

طائرات مسيّرة مجهولة تثير استنفارًا أمنيًا قرب قاعدة "إرلاند" النرويجية

Lebanon 24
27-09-2025 | 15:48
أعلنت وسائل إعلام نرويجية أنّ أجهزة الأمن والشرطة فتحت تحقيقًا عاجلًا بعد رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية تحلق صباح السبت داخل المجال الجوي المحظور بالقرب من قاعدة "إرلاند" الجوية، التي تحتضن مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجارية حاليًا تحت اسم "Toxic Trip".
الحادث الذي وقع في توقيت حساس، أثار حالة استنفار كبيرة، خصوصًا وأن قاعدة "إرلاند" تضم مقاتلات متطورة من طراز F-35 وتستضيف 450 عسكريًا من 16 دولة مشاركة في التدريبات حتى 28 أيلول الجاري.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بعد إعلان وزارة الدفاع الدنماركية، في وقت سابق، عن رصد طائرات مسيرة فوق مواقع دفاعية محلية عدة، من بينها قاعدة "سكريدستروب" الجوية وفوج "غوتلاند دراغون"، ما يزيد المخاوف من محاولات تجسس أو عمليات أمنية تستهدف المناورات العسكرية الغربية.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24