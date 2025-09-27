طائرات مسيّرة مجهولة تثير استنفارًا أمنيًا قرب قاعدة "إرلاند" النرويجية

Advertisement

أعلنت وسائل إعلام نرويجية أنّ أجهزة الأمن والشرطة فتحت تحقيقًا عاجلًا بعد رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية تحلق صباح السبت داخل المجال الجوي المحظور بالقرب من قاعدة "إرلاند" الجوية، التي تحتضن مناورات (الناتو) الجارية حاليًا تحت اسم "Toxic Trip".الحادث الذي وقع في توقيت حساس، أثار حالة استنفار كبيرة، خصوصًا وأن قاعدة "إرلاند" تضم مقاتلات متطورة من طراز F-35 وتستضيف 450 عسكريًا من 16 دولة مشاركة في التدريبات حتى 28 أيلول الجاري.وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بعد إعلان ، في وقت سابق، عن رصد طائرات مسيرة فوق مواقع دفاعية محلية عدة، من بينها قاعدة "سكريدستروب" الجوية وفوج "غوتلاند دراغون"، ما يزيد المخاوف من محاولات تجسس أو عمليات أمنية تستهدف المناورات العسكرية الغربية.