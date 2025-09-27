24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طائرات مسيّرة مجهولة تثير استنفارًا أمنيًا قرب قاعدة "إرلاند" النرويجية
Lebanon 24
27-09-2025
|
15:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وسائل إعلام نرويجية أنّ أجهزة الأمن والشرطة فتحت تحقيقًا عاجلًا بعد رصد طائرات مسيّرة مجهولة الهوية تحلق صباح السبت داخل المجال الجوي المحظور بالقرب من قاعدة "إرلاند" الجوية، التي تحتضن مناورات
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) الجارية حاليًا تحت اسم "Toxic Trip".
Advertisement
الحادث الذي وقع في توقيت حساس، أثار حالة استنفار كبيرة، خصوصًا وأن قاعدة "إرلاند" تضم مقاتلات متطورة من طراز F-35 وتستضيف 450 عسكريًا من 16 دولة مشاركة في التدريبات حتى 28 أيلول الجاري.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بعد إعلان
وزارة الدفاع الدنماركية
، في وقت سابق، عن رصد طائرات مسيرة فوق مواقع دفاعية محلية عدة، من بينها قاعدة "سكريدستروب" الجوية وفوج "غوتلاند دراغون"، ما يزيد المخاوف من محاولات تجسس أو عمليات أمنية تستهدف المناورات العسكرية الغربية.
مواضيع ذات صلة
الشرطة الدنمركية: تحويل 31 رحلة جوية بسبب طائرات مسيرة مجهولة المصدر
Lebanon 24
الشرطة الدنمركية: تحويل 31 رحلة جوية بسبب طائرات مسيرة مجهولة المصدر
28/09/2025 04:01:43
28/09/2025 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدنمارك ترصد طائرات مسيّرة جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية
Lebanon 24
الدنمارك ترصد طائرات مسيّرة جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية
28/09/2025 04:01:43
28/09/2025 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب
Lebanon 24
مقتل "الصندوق الأسود" للقاعدة برصاص مجهولين شرق مأرب
28/09/2025 04:01:43
28/09/2025 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان برج "الجندي المجهول" قرب ميناء غزة تمهيدا لقصفه
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان برج "الجندي المجهول" قرب ميناء غزة تمهيدا لقصفه
28/09/2025 04:01:43
28/09/2025 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الدنماركية
حلف شمال الأطلسي
وزارة الدفاع
شمال الأطلسي
النرويج
الأطلسي
الناتو
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان
Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان
16:53 | 2025-09-27
27/09/2025 04:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف من الأمم المتحدة: إعادة فرض العقوبات على إيران "غير قانوني"
Lebanon 24
لافروف من الأمم المتحدة: إعادة فرض العقوبات على إيران "غير قانوني"
16:17 | 2025-09-27
27/09/2025 04:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اليُتم بعد الثامنة عشرة.. فتيات الجزائر بين الشارع والفراغ القانوني
Lebanon 24
اليُتم بعد الثامنة عشرة.. فتيات الجزائر بين الشارع والفراغ القانوني
16:03 | 2025-09-27
27/09/2025 04:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة.. هذا ما قد تفعله إيران!
Lebanon 24
مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة.. هذا ما قد تفعله إيران!
16:00 | 2025-09-27
27/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات نارية تعيد فتح ملف اقتحام الكونغرس
Lebanon 24
تصريحات نارية تعيد فتح ملف اقتحام الكونغرس
15:29 | 2025-09-27
27/09/2025 03:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
Lebanon 24
ما حقيقة وفاة الشيف اللبنانية الشهيرة عبير الصغير؟
16:34 | 2025-09-27
27/09/2025 04:34:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" سيتدخل
Lebanon 24
"حزب الله" سيتدخل
01:45 | 2025-09-27
27/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
ماذا يجري عند مداخل الضاحية؟ إقرأوا هذا الخبر
15:25 | 2025-09-27
27/09/2025 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
Lebanon 24
موفد زار سلام و"الرسالة وصلت"
01:15 | 2025-09-27
27/09/2025 01:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:53 | 2025-09-27
وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للبنان
16:17 | 2025-09-27
لافروف من الأمم المتحدة: إعادة فرض العقوبات على إيران "غير قانوني"
16:03 | 2025-09-27
اليُتم بعد الثامنة عشرة.. فتيات الجزائر بين الشارع والفراغ القانوني
16:00 | 2025-09-27
مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة.. هذا ما قد تفعله إيران!
15:29 | 2025-09-27
تصريحات نارية تعيد فتح ملف اقتحام الكونغرس
14:58 | 2025-09-27
قبو جنسي في نيويورك.. اعتقال ممول أميركي والمتهم بتعذيب نساء وعارضات
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
28/09/2025 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
28/09/2025 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
28/09/2025 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24