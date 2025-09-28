إيران تحذر غوتيريش: لا لإعادة تفعيل العقوبات الأممية

Advertisement

دعا عباس عراقجي اليوم الأحد، أنطونيو غوتيريش، إلى منع تفعيل آلية تنفيذ التي أُعيد فرضها على .وكتب عراقجي على منصة "إكس": "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مؤكدًا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات .وفُرض مجددًا على مجموعة عقوبات أممية على خلفية برنامجها سبق أن رُفعت بموجب اتفاق العام 2015، بعدما فعّلت "الترويكا" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا( "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.