إيران تحذر غوتيريش: لا لإعادة تفعيل العقوبات الأممية

Lebanon 24
28-09-2025 | 01:48
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها على طهران.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مؤكدًا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وفُرض مجددًا على إيران مجموعة عقوبات أممية على خلفية برنامجها النووي سبق أن رُفعت بموجب اتفاق العام 2015، بعدما فعّلت "الترويكا" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا( "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها. 
