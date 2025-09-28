Advertisement

ندّدت ، الأحد، بإعادة فرض عقوبات عليها بسبب برنامجها ووصفتها بأنها "غير مبررة".وقالت في بيان إن "إعادة تفعيل قرارات ملغاة هي إساءة واضحة للمسار القانوني، وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية".وتعهدت إيران بأنها ستتخذ "رداً حازماً ومناسباً"، بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات، والتي وصفتها بـ"غير القانونية".