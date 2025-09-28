Advertisement

عربي-دولي

واصفة العقوبات بـ"غير المبررة".. هذا ما توعدت به ايران

Lebanon 24
28-09-2025 | 11:55
ندّدت إيران، الأحد، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي ووصفتها بأنها "غير مبررة".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "إعادة تفعيل قرارات ملغاة هي إساءة واضحة للمسار القانوني، وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية".

وتعهدت إيران بأنها ستتخذ "رداً حازماً ومناسباً"، بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات، والتي وصفتها طهران بـ"غير القانونية".
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب".
