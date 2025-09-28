ترامب سيحضر اجتماعا مع كبار القادة العسكريين الثلاثاء‭

Advertisement

ذكرت صحيفة ، اليوم الأحد، نقلا عن وثيقة أن الرئيس الأميركي سيحضر اجتماعا مع كبار قادة الجيش والبحرية الأميركية في كوانتيكو بولاية فرجينيا يوم الثلاثاء، في لقاء نادر يجمع العسكريين للبلاد في مكان واحد.ولم يصدر تعليق حتى الآن من بشأن مشاركة في الاجتماع."روح المقاتل"وأوضح مسؤولون أميركيون لرويترز، يوم الجمعة، أن من المتوقع أن يناقش بيت هيغسيث أهمية التمسك "بروح المقاتل" في مختلف أفرع القوات المسلحة، مشيرين إلى أنه قد يتطرق إلى قضايا أخرى خلال الاجتماع الذي سيستمر ساعة تقريبا.وتنتشر القوات الأميركية في أنحاء العالم، بما في ذلك في مواقع بعيدة مثل الجنوبية واليابان ومنطقة .ويحرص هيغسيث في جميع تصريحاته العلنية تقريبا على التشديد على مفهوم "روح المقاتل" وضرورة ترسيخ عقلية قتالية في صفوف الجيش.