عربي-دولي

من سجن أفغاني.. طالبان تطلق سراح مواطن أميركي

Lebanon 24
28-09-2025 | 14:16
أطلقت حركة طالبان، الأحد، سراح مواطن أميركي من سجن أفغاني، بعد أسابيع من إعلانها التوصل إلى اتفاق مع مبعوثين أميركيين بشأن تبادل الأسرى في إطار الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات.
عرّف نائب المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، ضياء أحمد تكال، الرجل بأنه أمير أميري. ولم يذكر متى اعتُقل أميري أو سبب احتجازه أو مكانه.

وقال مسؤول مطلع على عملية الإفراج إن أميري كان محتجزًا في أفغانستان منذ كانون الأول 2024 وكان في طريقه إلى الولايات المتحدة.
