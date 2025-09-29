ترامب يدعو مئات القادة العسكريين الأميركيين لاجتماع غير مسبوق

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ، الأحد، أنه سيشارك في اجتماع عسكري غير مسبوق استدعي إليه مئات الجنرالات والأدميرالات من جميع أنحاء العالم. وأوضحت صحيفة بوست أن الأميركي بيث هيغسث وجه دعوة لنحو 800 ضابط رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماع، المقرر عقده الثلاثاء في قاعدة مشاة البحرية في فرجينيا.ويأتي هذا التجمع وسط حالة من القلق والارتباك بين العسكريين حول طبيعة الاجتماع وأهدافه، وسط تكهنات متعددة، منها اختبار جماعي للياقة البدنية، أو تقديم إحاطة حول حالة ، أو إعادة هيكلة محتملة للقوات.وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، وصف الاجتماع بأنه "مجرد جلسة جميلة للتحدث عن قوتنا العسكرية وروح الفريق"، مؤكدًا مشاركة "أشخاص رائعين". ومع ذلك، أشار مراقبون إلى أن الاجتماع قد يرتبط بوضع استراتيجية دفاع وطني جديدة تُعيد ترتيب أولويات الجيش الأميركي، مع التركيز على الدفاع عن الوطن بعد تصنيف كتهديد أمني رئيسي للولايات المتحدة في السنوات الماضية.وذكرت شبكة إن أن التكاليف المرتبطة بسفر وتنقل وإقامة هذا العدد الكبير من الضباط قد تصل إلى ملايين الدولارات، مشيرةً إلى أن هذه التحركات غير المسبوقة أثارت اهتمام الرأي العام والمسؤولين العسكريين على حد سواء.