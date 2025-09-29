Advertisement

يشمل الأمن والاقتصاد.. الكونغو الديمقراطية تبحث اتفاقًا استراتيجيًا مع أميركا

29-09-2025 | 10:55
أرسلت الكونغو الديمقراطية وفداً رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة لتسريع المفاوضات حول اتفاق استراتيجي يشمل التعاون الاقتصادي والأمني، وفق ما أفادت إذاعة فرنسا الدولية. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الرئيس فيليكس تشيسيكيدي لتعزيز علاقات بلاده مع واشنطن، بعد مشاركته في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويركز الاتفاق المرتقب على المعادن الاستراتيجية، مع إدراج بند أمني يضمن حماية قدرات الدفاع الوطني للكونغو. ويضم الوفد الكونغولي 9 أعضاء بينهم خبراء أمن وضباط استخبارات، وسيلتحقون بالجنرال باتريك ساسا نزيتا خلال مهمتهم التي تمتد 10 أيام بين نيويورك وواشنطن، بهدف مناقشة الشق الأمني من الاتفاق.

ويستند التوجه الجديد إلى مبدأ "الأمن المتبادل": فإذا كان حصول الولايات المتحدة على المعادن الحرجة يضمن أمنها الصناعي والعسكري، فإن الكونغو تريد ضمانات لتعزيز قدراتها الدفاعية. وتشمل الطموحات الكونغولية الدعم الأميركي في مجالات التنظيم والتجهيز وتحديث المنظومة الدفاعية، دون استبدال الجيش الوطني بقوات أجنبية، في انتظار وضوح ملامح الاتفاق النهائي.
 
(الجزيرة)
