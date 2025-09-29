الصين تتوعد بالرد على توسع القيود الأميركية: "قمع غير معقول"

Advertisement

أعلنت ، اليوم الاثنين، رفضها القاطع للخطوة الأميركية الجديدة التي تقضي بتوسيع قائمة الصادرات المقيدة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المصالح المشروعة لشركاتها.وقالت الوزارة في بيان رسمي إن صعّدت من ضغوطها عبر فرض قيود إضافية تطال معدات صناعة الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة، متهِمةً باستخدام شركات تابعة في دول أخرى للالتفاف على القوانين وتوسيع دائرة الحظر.اعتبرت أن هذه السياسات لا تهدف سوى إلى تقويض قدراتها التكنولوجية وتعطيل نمو شركاتها، داعية إلى مراجعة قراراتها "الخاطئة" ووقف "قمعها غير المبرر" للشركات ، محذّرة في الوقت ذاته من أن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الإجراءات التي تراها جزءًا من صراع أوسع على قيادة قطاع التكنولوجيا العالمي.