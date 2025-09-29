Advertisement

عربي-دولي

الصين تتوعد بالرد على توسع القيود الأميركية: "قمع غير معقول"

Lebanon 24
29-09-2025 | 12:55
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، رفضها القاطع للخطوة الأميركية الجديدة التي تقضي بتوسيع قائمة الصادرات المقيدة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المصالح المشروعة لشركاتها.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الولايات المتحدة صعّدت من ضغوطها عبر فرض قيود إضافية تطال معدات صناعة الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة، متهِمةً واشنطن باستخدام شركات تابعة في دول أخرى للالتفاف على القوانين وتوسيع دائرة الحظر.

الصين اعتبرت أن هذه السياسات لا تهدف سوى إلى تقويض قدراتها التكنولوجية وتعطيل نمو شركاتها، داعية الإدارة الأميركية إلى مراجعة قراراتها "الخاطئة" ووقف "قمعها غير المبرر" للشركات الصينية، محذّرة في الوقت ذاته من أن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الإجراءات التي تراها جزءًا من صراع أوسع على قيادة قطاع التكنولوجيا العالمي.
