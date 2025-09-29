Advertisement

عربي-دولي

بعد تلقيها ضمانات من إسرائيل بعدم استهدافها مجددًا… هكذا علّقت قطر

Lebanon 24
29-09-2025 | 14:36
أعلنت الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رحّب بضمانات حماية قطر من الاستهداف".
واشارت إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهّد بعدم تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل".
