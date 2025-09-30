ترامب يرحّل 100 إيراني على متن طائرة خاصة عبر قطر

Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على المفاوضات ومسؤول أميركي مطلع على الخطة أن الرحلة أقلعت من ولاية لويزيانا مساء الاثنين متجهة إلى إيران عبر قطر، ومن المتوقع أن تصل اليوم الثلاثاء.ويُعد هذا الترحيل أحد أبرز خطوات في ملف الهجرة، حيث تواصل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بغض النظر عن الأوضاع الحقوقية التي قد يواجهونها هناك.وتشير البيانات إلى أن رحلت في عام 2024 أكثر من عشرين إيرانيا فقط على متن رحلات تجارية، وهو أعلى رقم يسجل منذ سنوات.وقال المسؤولان الإيرانيان إن قائمة المرحلين شملت رجالا ونساء، بينهم أزواج، وأوضحا أن بعضهم وافق طوعا على المغادرة بعد أشهر من الاحتجاز، بينما لم يكن الأمر اختياريا بالنسبة لآخرين.وأكد المسؤولون أن معظم طلبات اللجوء التي تقدم بها هؤلاء قد رفضت، أو أنهم لم يحصلوا بعد على فرصة المثول أمام قاضٍ للنظر في قضاياهم.