Advertisement

عربي-دولي

ترامب يرحّل 100 إيراني على متن طائرة خاصة عبر قطر

Lebanon 24
30-09-2025 | 01:58
A-
A+
Doc-P-1423333-638948199336873401.jpg
Doc-P-1423333-638948199336873401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت في ترحيل نحو مئة إيراني على متن طائرة مستأجرة متجهة إلى إيران، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.
Advertisement


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على المفاوضات ومسؤول أميركي مطلع على الخطة أن الرحلة أقلعت من ولاية لويزيانا مساء الاثنين متجهة إلى إيران عبر قطر، ومن المتوقع أن تصل اليوم الثلاثاء.


ويُعد هذا الترحيل أحد أبرز خطوات إدارة ترامب في ملف الهجرة، حيث تواصل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بغض النظر عن الأوضاع الحقوقية التي قد يواجهونها هناك.


وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة رحلت في عام 2024 أكثر من عشرين إيرانيا فقط على متن رحلات تجارية، وهو أعلى رقم يسجل منذ سنوات.


وقال المسؤولان الإيرانيان إن قائمة المرحلين شملت رجالا ونساء، بينهم أزواج، وأوضحا أن بعضهم وافق طوعا على المغادرة بعد أشهر من الاحتجاز، بينما لم يكن الأمر اختياريا بالنسبة لآخرين.


وأكد المسؤولون أن معظم طلبات اللجوء التي تقدم بها هؤلاء قد رفضت، أو أنهم لم يحصلوا بعد على فرصة المثول أمام قاضٍ للنظر في قضاياهم.
مواضيع ذات صلة
على متن طائرة خاصة.. أنغام عادت إلى مصر وهكذا تم استقبالها (صور)
lebanon 24
30/09/2025 14:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": الرئيس ترامب يتحدث حاليًا عبر الهاتف مع أمير قطر
lebanon 24
30/09/2025 14:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن طائرة… مشاجرة عنيفة بسبب طفل!
lebanon 24
30/09/2025 14:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن طائرة... تهديد مضيفة بالإغتصاب والحرق
lebanon 24
30/09/2025 14:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة نيويورك تايمز

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

إدارة ترامب

دارة الرئيس

الإيراني

نيويورك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-09-30
07:10 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
06:21 | 2025-09-30
05:44 | 2025-09-30
05:30 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24