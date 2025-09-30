ترامب: باكستان تدعم خطتي للسلام وإنهاء الحرب في غزة

Advertisement

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية اليوم الثلاثاء عن قوله، إن دولا محيطة بإسرائيل مثل ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ودول عربية وإسلامية أخرى أعربت عن دعمها للصفقة، مشيرا إلى كل من باكستان وإندونيسيا كمثال لدول لا تعترف بوجود إسرائيل.وأضاف ترامب:" إن رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف) ورئيس أركان الجيش الباكستاني (المارشال سيد عاصم منير) يدعمان الخطة بنسبة 100 %".ووضع ترامب أمس الاثنين، خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب. وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.