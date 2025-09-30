Advertisement

عربي-دولي

ترامب: باكستان تدعم خطتي للسلام وإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
30-09-2025 | 03:33
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن باكستان رحبت بخطته لإنهاء الحرب في غزة، مؤكّدًا دعمها لعدم ضم أو احتلال إسرائيل للقطاع.
ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية اليوم الثلاثاء عن ترامب قوله، إن دولا محيطة بإسرائيل مثل الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ودول عربية وإسلامية أخرى أعربت عن دعمها للصفقة، مشيرا إلى كل من باكستان وإندونيسيا كمثال لدول لا تعترف بوجود إسرائيل.


وأضاف ترامب:" إن رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف) ورئيس أركان الجيش الباكستاني (المارشال سيد عاصم منير) يدعمان الخطة بنسبة 100 %".


ووضع ترامب أمس الاثنين، خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب. وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
