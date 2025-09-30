غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر… الدبابات تتقدم نحو قلب المدينة

Advertisement

تواصل الطائرات الحربية قصفها على ، رغم إعلان الرئيس الأميركي خطة السلام أمس.وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الضربات النارية المكثفة على جنوب المدينة، بينما كثّف الجيش من قصف المنازل في مناطق جنوب ووسط وشمال القطاع.في حين جددت المدفعية الإسرائيلية القصف على غرب مدينة غزة، وعلى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.وفي السياق، تقدمت الدبابات الإسرائيلية في المحاور الشرقية والشمالية لمدينة غزة وصولا لشارع الجلاء وسط المدينة.كما توغلت داخل بالقرب من ، أحد أبرز المرافق الصحية في القطاع.في موازاة ذلك، تحركت قوات إسرائيلية أخرى من الجهة الجنوبية لتصل لمنطقة الجامعات، في خطوة تهدف إلى فرض طوق عسكري حول مستشفى الشفاء.