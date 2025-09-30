Advertisement

عربي-دولي

غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر… الدبابات تتقدم نحو قلب المدينة

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1423465-638948306650073307.webp
Doc-P-1423465-638948306650073307.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة السلام أمس.
Advertisement

وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة من الضربات النارية المكثفة على جنوب المدينة، بينما كثّف الجيش من قصف المنازل في مناطق جنوب ووسط وشمال القطاع.

في حين جددت المدفعية الإسرائيلية القصف على حي النصر غرب مدينة غزة، وعلى شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي السياق، تقدمت الدبابات الإسرائيلية في المحاور الشرقية والشمالية لمدينة غزة وصولا لشارع الجلاء وسط المدينة.

كما توغلت داخل شارع النصر بالقرب من مستشفى الشفاء، أحد أبرز المرافق الصحية في القطاع.

في موازاة ذلك، تحركت قوات إسرائيلية أخرى من الجهة الجنوبية لتصل لمنطقة الجامعات، في خطوة تهدف إلى فرض طوق عسكري حول مستشفى الشفاء.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الدبابات تتقدم داخل مدينة غزة
lebanon 24
30/09/2025 14:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بدعم من الدبابات وتحت غطاء جوي.. الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو مدخل مدينة غزة
lebanon 24
30/09/2025 14:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد في غزة.. الدبابات تتقدم ونتنياهو يعد بالمفاجآت
lebanon 24
30/09/2025 14:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة التي تعتبر منطقة حيوية لحماس
lebanon 24
30/09/2025 14:26:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى الشفاء

دونالد ترامب

شارع النصر

الإسرائيلي

حي النصر

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-09-30
07:10 | 2025-09-30
07:00 | 2025-09-30
06:21 | 2025-09-30
05:44 | 2025-09-30
05:30 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24