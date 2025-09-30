الحرارة القاتلة تهدّد ملايين السكان في المدن الكبرى حول العالم!

Advertisement

كشف تحليل حديث أن أكبر عواصم العالم تشهد زيادة بنسبة 25% في عدد الأيام شديدة الحر سنوياً مقارنة بتسعينيات القرن الماضي، ما يهدد ملايين السكان في المدن الكبرى إلى .ويغطي التحليل بيانات درجات الحرارة في 43 عاصمة رئيسية، وأظهر أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها الحرارة 35 درجة مئوية ارتفع من متوسط 1062 يوماً سنوياً خلال 1994-2003 إلى 1335 يوماً بين 2015 و2024. وسجلت مدن مثل وبكين تضاعفاً في عدد الأيام الحارقة، ومانيلا ثلاثة أضعاف، بينما شهدت زيادة من 25 إلى 47 يوماً سنوياً فوق 35 درجة مئوية، وحتى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً للأيام فوق 30 درجة مئوية.ويُرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى الاحترار العالمي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، ما يزيد شدة موجات الحر واحتماليتها، ويتسبب في وفيات مبكرة بين الفئات الضعيفة، خصوصاً المسنين والفقراء في المدن سريعة النمو.وقالت الباحثة آنا فالنتسكي من المعهد الدولي للبيئة والتنمية إن "درجة حرارة الأرض ترتفع أسرع مما تتصرف به الحكومات، وإذا فشلنا في التكيف، سيعاني الملايين من سكان المدن من ظروف معيشية متدهورة وخطرة". وأوضحت أن الفئات الأفقر في المدن، خصوصاً في دول الجنوب العالمي، ستتأثر بشكل أكبر بسبب سوء جودة المساكن.ويواصل العالم ارتفاع انبعاثات الوقود الأحفوري، رغم الحاجة لخفضها بنسبة 45% بحلول 2030 للحفاظ على هدف اتفاقية بالحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وأدت موجات الحر في 2024 إلى تسجيل درجات قياسية، مع إدخال أكثر من 10 آلاف شخص إلى المستشفيات، وأسفرت في عن 16.500 وفاة بين وآب.ورد المركز العالمي للتكيف (GCA) بإطلاق حملة "الحرارة مشتعلة" لتسريع تطبيق حلول تحمي الأرواح وسبل العيش، مثل مراكز التبريد، ومناطق الراحة المظللة، وجداول العمل الذكية مناخياً، وأنظمة الإنذار المبكر. (روسيا اليوم)