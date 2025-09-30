تحويل مدن أميركية "خطيرة" إلى "مناطق تدريب" عسكرية.. ما القصة؟

Advertisement

وفي خطابه أمام حشد من كبار القادة العسكريين الذين استُدعوا فجأةً إلى فرجينيا، قدّم رؤيةً قويةً، بل ومُخالفةً للقواعد أحيانًا، لدور الجيش في الشؤون الداخلية. وانضم إليه بيت هيغسيث، الذي أعلن نهاية ثقافة "الوعي" وأعلن عن توجيهات جديدة للقوات تتضمن معايير لياقة بدنية على مستوى الذكور.وأكدت الرسائل المزدوجة على جهود إدارة ترامب ليس فقط لإعادة تشكيل ثقافة البنتاغون المعاصرة ولكن أيضًا لتجنيد الموارد العسكرية لأولويات الرئيس وفي الحياة المدنية الأميركية اليومية، بما في ذلك قمع الاضطرابات والجرائم العنيفة في شوارع المدينة.قال ترامب: "يجب أن نستخدم بعض هذه المدن الخطرة كساحات تدريب لجيشنا". وأضاف في موضع آخر: "نحن نتعرض لغزو داخلي. لا نختلف عن عدو أجنبي، لكن الأمر أصعب من نواحٍ عديدة لأنهم لا يرتدون الزي العسكري".في السياق، دعا هيغسيث مئات القادة العسكريين وكبار مستشاريهم من جميع أنحاء العالم إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو دون الكشف علنًا عن السبب. ركز خطابه بشكل كبير على نقاطه الرئيسية التي طالما استخدمها، والتي وصفت الجيش بأنه مُكبل بسياسات "الوعي"، وقال إن على القادة العسكريين "التصرف بشرف والاستقالة" إذا لم يُعجبهم نهجه الجديد.مع أن الاجتماعات بين القادة العسكريين والقادة المدنيين ليست بالأمر الجديد، إلا أن هذا التجمع أثار تكهناتٍ كثيرة حول غرضه نظرًا للتسرع في الدعوة إليه والغموض المحيط به. وقد أظهرت حقيقة استدعاء الأدميرالات والجنرالات من مناطق الصراع لإلقاء محاضرة حول العرق والجنس في الجيش مدى تحول الحروب الثقافية في البلاد إلى بندٍ رئيسي في جدول أعمال البنتاغون بقيادة هيغسيث، حتى في ظل مخاوف أمنية وطنية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.واعتاد ترامب على الحشود الصاخبة من المؤيدين الذين يضحكون على نكاته ويصفقون لتباهيه خلال خطاباته. لكنه لم يكن يحظى بهذا القدر من التشجيع من القادة العسكريين الحاضرين.ووفقا للتقاليد غير الحزبية للقوات المسلحة، جلس القادة العسكريون في الغالب وجوههم جامدة خلال تصريحات ترامب المسيسة، على النقيض تماما من عندما هتف الجنود من الرتب المختلفة خلال خطاب ترامب في براج هذا الصيف.خلال خطابه الذي استمر قرابة ساعة، قال هيغسيث إن الجيش الأميركي قام بترقية عدد كبير جدًا من القادة لأسباب خاطئة تستند إلى حصص العرق والجنس و"الأولويات التاريخية".وقال هيغسيث: "إن عصر القيادة التي تتحلى بالصواب السياسي والحساسية المفرطة وعدم إيذاء مشاعر أحد قد انتهى الآن على كافة المستويات".وقد ردد ترامب هذا الرأي، قائلاً: "إن هدف الجيش الأميركي ليس حماية مشاعر أحد، بل حماية جمهوريتنا".قال ترامب: "لن نلتزم باللياقة السياسية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحرية الأميركية. وسنكون آلة قتال ونصر".ووصف السيناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الاجتماع بأنه "إهمال مكلف وخطير للقيادة" من قبل إدارة ترامب.وقال ريد في بيان: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الإنذار الذي وجهه السيد هيغزيث لكبار الضباط الأمريكيين: إما الالتزام برؤيته السياسية أو التنحي جانبًا. هذا المطلب بالغ الخطورة. فهو يُشير إلى أن الولاء الحزبي أهم من الكفاءة أو الحكمة أو الالتزام بالدستور، مما يُقوّض مبدأ الجيش الاحترافي غير الحزبي".وقال هيجسيث أيضًا إنه يعمل على تخفيف القواعد التأديبية وإضعاف حماية المضايقات، مع التركيز بشكل كبير على إزالة العديد من الحواجز التي وضعها الجيش بعد العديد من الفضائح والتحقيقات.وقال إنه أمر بمراجعة "تعريفات الوزارة لما يسمى بالقيادة السامة والتنمر والتهجم لتمكين القادة من فرض المعايير دون خوف من الانتقام أو التخمين الثاني".ودعا إلى إدخال تغييرات "للسماح للقادة الذين ارتكبوا مخالفات قابلة للغفران، سواء كانت خطيرة أو بسيطة، بعدم الخضوع لهذه المخالفات إلى الأبد".وقال هيغسيث: "يرتكب الناس أخطاء صادقة، وأخطاؤنا لا ينبغي أن تحدد مسار حياتنا المهنية بأكملها".لقد كانت التنمر والقيادة السامة من الأسباب المشتبه بها والمؤكدة وراء العديد من حالات الانتحار بين العسكريين على مدى السنوات العديدة الماضية، بما في ذلك انتحار براندون كاسيرتا، وهو بحار شاب تعرض للتنمر حتى قتل نفسه في عام 2018.وقال هيغسيث إن الإدارات السابقة أخبرت البنتاغون أن "تنوعنا هو قوتنا"، ووصف ذلك بأنه "مغالطة مجنونة".وقال هيغسيث إن الأمر لا يتعلق بمنع النساء من الخدمة.وجاء خطاب هيجسيث في الوقت الذي تواجه فيه البلاد إغلاقا حكوميا محتملا هذا الأسبوع وبعد أن اتخذ عدة إجراءات غير عادية وغير مبررة، بما في ذلك الأمر بخفض عدد الضباط العامين وطرد كبار القادة العسكريين الآخرين.وقال ترامب أيضًا إن تركيز الجيش يجب أن ينصب على نصف . وقد أيدت إدارته دور الجيش في تأمين الحدود الأميركية المكسيكية، ونشر قواته في المدن الأميركية في إطار حملات ترامب المكثفة لإنفاذ القانون، وتنفيذ ضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي، والتي يُزعم أنها استهدفت مهربي المخدرات.