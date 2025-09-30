Advertisement

عربي-دولي

الإعدام غيابياً لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

Lebanon 24
30-09-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1423729-638948731940456245.png
Doc-P-1423729-638948731940456245.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت المحكمة العسكرية العليا في الكونغو الديمقراطية، غيابياً، بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا بعد إدانته بتهم الخيانة العظمى وارتكاب جرائم حرب. وجاء الحكم بعدما وجهت إليه اتهامات بالتآمر ودعم الإرهاب والتورط في حركة تمرد، إضافة إلى التعاون مع رواندا وحركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت مطلع العام على مدن رئيسية في شرق البلاد.
Advertisement

وأفاد الادعاء العام بأن كابيلا، الذي تجري محاكمته غيابياً منذ يوليو ولا يُعرف مكان وجوده حالياً، لعب دوراً في دعم الهجوم الخاطف للمتمردين الذين ما زالوا يحتلون عدداً من المدن. وطالب المدعي العام بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.
مواضيع ذات صلة
ترامب: أوقفنا 7 حروب من بينها الحرب بين راوندا والكونغو الديمقراطية التي استمرت 35 عاما
lebanon 24
01/10/2025 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
يشمل الأمن والاقتصاد.. الكونغو الديمقراطية تبحث اتفاقًا استراتيجيًا مع أميركا
lebanon 24
01/10/2025 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كونغولي: ما لا يقل عن 60 شخصًا قتلوا في هجوم ليلي شنه متمردون شرقي الكونغو الديمقراطية
lebanon 24
01/10/2025 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24
يئير غولان رئيس حزب الديمقراطيين: قرار "الكابينت" حكم بالإعدام وهو كارثة لأجيال قادمة
lebanon 24
01/10/2025 01:13:18 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العسكرية

المدعي العام

الديمقراطي

ديمقراطي

حكمت ال

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-09-30
16:45 | 2025-09-30
16:30 | 2025-09-30
16:24 | 2025-09-30
16:06 | 2025-09-30
16:00 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24