الإعدام غيابياً لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

قضت في ، غيابياً، بإعدام الرئيس السابق كابيلا بعد إدانته بتهم الخيانة العظمى وارتكاب جرائم حرب. وجاء الحكم بعدما وجهت إليه اتهامات بالتآمر ودعم الإرهاب والتورط في حركة تمرد، إضافة إلى التعاون مع رواندا وحركة "إم 23" المتمردة التي سيطرت مطلع العام على مدن رئيسية في شرق البلاد.وأفاد الادعاء العام بأن كابيلا، الذي تجري محاكمته غيابياً منذ يوليو ولا يُعرف مكان وجوده حالياً، لعب دوراً في دعم الهجوم الخاطف للمتمردين الذين ما زالوا يحتلون عدداً من المدن. وطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.