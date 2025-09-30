25
عربي-دولي
أسطول الصمود في منطقة خطرة.. اقتراب سفن مجهولة وطائرات مسيّرة
Lebanon 24
30-09-2025
|
23:31
أعلن أسطول الصمود، الذي يسعى لإيصال مساعدات إنسانية إلى
قطاع غزة
، اليوم الأربعاء، أنّ سفنًا مجهولة اقتربت من عدة قوارب تابعة له، بعضها كان يبحر من دون أضواء، في مشهد أثار قلق المشاركين.
وقال الأسطول في منشور على تطبيق "تيليجرام" إن السفن المجهولة غادرت لاحقًا، لكن المشاركين اضطروا إلى تنفيذ إجراءات أمنية تحسبًا لاعتراض محتمل.
وفي تطور مقلق آخر، كشف الأسطول عن تزايد نشاط الطائرات المسيرة فوقه مع اقترابه من وجهته، مؤكداً أنه دخل الآن ما وصفها بـ"منطقة الخطر الشديد"، وهي المنطقة ذاتها التي تعرّضت فيها أساطيل سابقة للهجوم أو الاعتراض في مهمات مشابهة.
وأشار البيان إلى أنّ جميع المشاركين في الأسطول يواصلون رحلتهم رغم المخاطر، مع التزامهم بإجراءات الحذر القصوى، وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة اعترضت خلالها القوات
الإسرائيلية
أساطيل مشابهة كانت متجهة إلى غزة.
كما رصدت صباحًا
سفينة حربية ضخمة قرب مكان وجود سفن الأسطول وسط حالة من التأهب القصوى.
(رويترز)
