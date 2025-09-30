"بصاروخ مجنح".. الحوثيون يستهدفون سفينة في خليج عدن رداً على جرائم اسرائيل

Advertisement

أكد الحوثيون الأربعاء استهداف سفينة في خليج عدن وإصابتها بصاروخ مجنح، بسبب ما وصفته بانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى الموانئ .وأعلن الحوثيون في بيان: "ردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو بحق إخواننا في ، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو في الأحمر والعربي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة عملية عسكرية استهدفت سفينة (MINERVAGRACHT) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ المحتلة".وأوضح البيان: "تمت عملية الاستهداف في خليج عدن بصاروخ مجنح، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرّضة للغرق".وشدد البيان على أن: "العمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وتابع البيان: "كما تؤكد القوات المسلحة اليمنية على استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا".(سكاي نيوز)