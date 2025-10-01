الخطر كبير... إرتفاع عدد المصابين بمتحوّر كورونا الجديد "سترادس"

Advertisement

ذكرت "العربية"، أنّ العالم يُواجه تحديّات جديدة مع ظهور وانتشار متحوّر "سترادس" الجديد من " "، والذي يتكوّن من السلالتين الفرعيتين XFG وXFG.3، وبات مسؤولاً عن غالبية الإصابات المسجّلة في المتحدة، بنسبة 38.3% و32.8% على التواليّ.ومن أبرز الأعراض الملاحظة عند المصابين: بحة في الصوت، إضافة إلى الأعراض التقليدية المعروفة مثل السعال، الحمى، الإرهاق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.لكن القلق الأكبر لا يتعلق بالأعراض الآنية فقط، بل بما كشفته دراسة جديدة أجراها في ، حول التأثيرات طويلة الأمد للإصابة المتكررة بالفيروس.وأوضحت الدراسة أن الأطفال والمراهقين الذين أصيبوا بكورونا مرتين هم أكثر عرضة بمعدل الضعف لتطوير ما يُعرف بـ" طويل الأمد" مقارنةً بنظرائهم الذين أصيبوا مرة واحدة فقط.ويُعرّف "كوفيد طويل الأمد" بأنه استمرار أعراض لأكثر من 12 أسبوعاً، وتشمل: الإرهاق الشديد، ضيق التنفس، آلام المفاصل والعضلات، ومشكلات الذاكرة والتركيز.فيما لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ كشفت الدراسة أن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، وهو مرض قد يهدد الحياة، يرتفع إلى ثلاثة أضعاف عند العدوى الثانية.