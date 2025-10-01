الحرس الثوري: ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة "تعتبرها طهران ضرورية"

قال قائد كبير في لوكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية إنه ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة "تعتبرها ضرورية"، وذلك ردا على ما قال إنها مطالب غربية لكبح الصواريخ .

وذكر مسؤولون إيرانيون أن مطالب وبعض بفرض قيود على قدرات الصاروخية تعد من المشكلات التي تعرقل الطريق إلى اتفاق نووي. (سكاي نيوز عربية)