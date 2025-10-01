Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري: ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة "تعتبرها طهران ضرورية"

Lebanon 24
01-10-2025 | 05:43
قال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني لوكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية إنه ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة "تعتبرها طهران ضرورية"، وذلك ردا على ما قال إنها مطالب غربية لكبح الصواريخ الإيرانية
وذكر مسؤولون إيرانيون أن مطالب الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بفرض قيود على قدرات إيران الصاروخية تعد من المشكلات التي تعرقل الطريق إلى اتفاق نووي. (سكاي نيوز عربية) 

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

الدول الأوروبية

سكاي نيوز

الإيرانية

سكاي نيو

الإيراني

