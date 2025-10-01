Advertisement

عربي-دولي

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحاً للتفاوض مع أميركا لكن ويتكوف لم يحضر

Lebanon 24
01-10-2025 | 07:43
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أنّ "إيران قدمت مقترحاً للتفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، لكن المسؤول الأميركي ستيف ويتكوف حدّد الموعد ولم يحضر".
وأوضحت مهاجراني بعد اجتماع مجلس الوزراء الإيرانيّ، أنّ المقترح الإيراني لتأجيل آلية "الزناد" لمدة 45 يوماً لم يُقبل، وأشارت إلى أن الأطراف المقابلة لم توافق على مطالب إيران بشأن المخزونات من اليورانيوم بنسبة 60% مقابل إلغاء كامل لآلية "سناب باك". (العربية)
 
 
 
