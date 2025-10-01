المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: قدمنا مقترحاً للتفاوض مع أميركا لكن ويتكوف لم يحضر

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة ، أنّ " قدمت مقترحاً للتفاوض المباشر مع ، لكن المسؤول الأميركي حدّد الموعد ولم يحضر".

وأوضحت مهاجراني بعد اجتماع الإيرانيّ، أنّ المقترح لتأجيل آلية " " لمدة 45 يوماً لم يُقبل، وأشارت إلى أن الأطراف المقابلة لم توافق على مطالب إيران بشأن المخزونات من اليورانيوم بنسبة 60% مقابل إلغاء كامل لآلية "سناب باك". (العربية)