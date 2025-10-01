Advertisement

عربي-دولي

جولة محادثات في نهاية الخريف بين روسيا وأميركا

Lebanon 24
01-10-2025 | 08:08
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية - الأميركية بشأن إزالة القضايا الخلافية في العلاقات بين البلدين ستُعقد بالتأكيد في نهاية الخريف، وأنّ كلّ الأمور قيد النقاش.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24