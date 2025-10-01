Advertisement

عربي-دولي

زلزال عنيف ضرب إندونيسيا... ما هي قوّته؟

Lebanon 24
01-10-2025 | 10:19
أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أنّ زلزالاً بقوّة 6.1 على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة مالوكو.
وأوضحت أنّه لا يُوجد خطر من حدوث "تسونامي".
 
 
 
