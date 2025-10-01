أردوغان: لن نسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقاً

Advertisement

أكد الرئيس دعم بلاده القوي لوحدة أراضي ، ومعارضتها الشديدة لأي مخطط لتقسيمها.وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح التشريعية للبرلمان التركي في : "نستند في خطواتنا للمستقبل في سوريا والمنطقة إلى قاعدة تاريخ عمره ألف عام، وتركيا لن تسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقاً مرة أخرى، وموقفنا هذا ليس ضدّ مصالح إخواننا في سوريا، بل هو في صالحهم، ونتحدّث عن خطر المنظمات الإرهابية". (روسيا اليوم)