Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: لن نسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقاً

Lebanon 24
01-10-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1424031-638949374563141062.jpg
Doc-P-1424031-638949374563141062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده القوي لوحدة أراضي سوريا، ومعارضتها الشديدة لأي مخطط لتقسيمها.
Advertisement

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان التركي في أنقرة: "نستند في خطواتنا للمستقبل في سوريا والمنطقة إلى قاعدة تاريخ عمره ألف عام، وتركيا لن تسمح بتكرار ما حدث في سوريا سابقاً مرة أخرى، وموقفنا هذا ليس ضدّ مصالح إخواننا في سوريا، بل هو في صالحهم، ونتحدّث عن خطر المنظمات الإرهابية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أردوغان: لن نسمح لنتنياهو وعصابته بجر منطقتنا إلى كوارث أكبر من أجل إطالة عمرهم السياسي
lebanon 24
01/10/2025 18:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لن نسمح بإعادة سياسة "فرق تسد" بينما يعاد رسم الحدود في منطقتنا بالدماء والدموع
lebanon 24
01/10/2025 18:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" يحاول إعادة إنشاء مقار ومخابئ وبنى تحتية إرهابية تم تدميرها سابقا ولن نسمح بذلك
lebanon 24
01/10/2025 18:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لن ننزع سلاح المقاومة ولن نسمح للبنان أن يكون محمية أميركية
lebanon 24
01/10/2025 18:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

روسيا اليوم

طيب أردوغان

أردوغان

رجب طيب

الدورة

التركي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:43 | 2025-10-01
11:24 | 2025-10-01
11:10 | 2025-10-01
11:00 | 2025-10-01
10:56 | 2025-10-01
10:51 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24