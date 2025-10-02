في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي



وحسب المعلومات، فإنّ الشرطة تعاملت مع حادث وقع خارج كنيس في شارع في .



وأفادت التلغراف عن أنّ الشرطة أطلقت النار على مشتبه به في حادثة الطعن لكن يعتقد أنه لا يزال حيا بعد هجوم على كنيس بمانشستر