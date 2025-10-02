Advertisement

عربي-دولي

في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي

Lebanon 24
02-10-2025 | 05:37
أفادت وسائل إعلام بريطانية عن سقوط إصابات جراء هجوم بسكين خارج كنيس يهودي.
وحسب المعلومات، فإنّ الشرطة البريطانية تعاملت مع حادث وقع خارج كنيس في شارع ميدلتون في مانشستر.

وأسفر الهجوم عن سقوط 4 جرحى.
 
وأفادت التلغراف عن أنّ الشرطة أطلقت النار على مشتبه به في حادثة الطعن لكن يعتقد أنه لا يزال حيا بعد هجوم على كنيس بمانشستر
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24