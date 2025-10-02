28
عربي-دولي
في بريطانيا.. إصابات بهجوم قرب كنيس يهودي
Lebanon 24
02-10-2025
|
05:37
A-
A+
أفادت وسائل إعلام بريطانية عن سقوط إصابات جراء هجوم بسكين خارج كنيس
يهودي
.
وحسب المعلومات، فإنّ الشرطة
البريطانية
تعاملت مع حادث وقع خارج كنيس في شارع
ميدلتون
في
مانشستر
.
وأسفر الهجوم عن سقوط 4 جرحى.
وأفادت التلغراف عن أنّ الشرطة أطلقت النار على مشتبه به في حادثة الطعن لكن يعتقد أنه لا يزال حيا بعد هجوم على كنيس بمانشستر
الشرطة البريطانية بشأن الهجوم قرب كنيس يهودي بمانشستر: مقتل 3 يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به
Lebanon 24
الشرطة البريطانية بشأن الهجوم قرب كنيس يهودي بمانشستر: مقتل 3 يعتقد أن أحدهم هو المشتبه به
02/10/2025 15:14:31
02/10/2025 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية مانشستر: نعتقد مقتل المشتبه به في تنفيذ عملية طعن خارج كنيس يهودي
Lebanon 24
رئيس بلدية مانشستر: نعتقد مقتل المشتبه به في تنفيذ عملية طعن خارج كنيس يهودي
02/10/2025 15:14:31
02/10/2025 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة مانشستر: أشخاص عدة تعرضوا للطعن أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران
Lebanon 24
شرطة مانشستر: أشخاص عدة تعرضوا للطعن أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران
02/10/2025 15:14:31
02/10/2025 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة البريطانية: نتعامل مع بلاغ عن حادثة طعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
Lebanon 24
الشرطة البريطانية: نتعامل مع بلاغ عن حادثة طعن في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
02/10/2025 15:14:31
02/10/2025 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
بريطانيا
مانشستر
ميدلتون
طاني
بري
تابع
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
Lebanon 24
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
08:00 | 2025-10-02
02/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
Lebanon 24
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
07:01 | 2025-10-02
02/10/2025 07:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
Lebanon 24
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
07:00 | 2025-10-02
02/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
Lebanon 24
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
06:22 | 2025-10-02
02/10/2025 06:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء لوكسمبورغ: الاعتراف بفلسطين خارطة طريق للسلام
Lebanon 24
رئيس وزراء لوكسمبورغ: الاعتراف بفلسطين خارطة طريق للسلام
05:31 | 2025-10-02
02/10/2025 05:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
Lebanon 24
ضريبة بـ10 دولار.. عليكم دفعها شهرياً!
15:22 | 2025-10-01
01/10/2025 03:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركيّ جديد يهاجم برّاك.. ماذا كشفَ عن لبنان؟
15:19 | 2025-10-01
01/10/2025 03:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
12:00 | 2025-10-01
01/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
Lebanon 24
حماس تُمهل أياماً… ولبنان في دائرة التصعيد المرتقب
10:01 | 2025-10-01
01/10/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
08:00 | 2025-10-02
"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب
07:01 | 2025-10-02
عن الوضع في السودان... هذا ما أعلنته الأمم المتحدة
07:00 | 2025-10-02
لم تنتظر موقف "حماس".. "جبهات الإخوان" تحرض لرفض خطة ترامب
06:22 | 2025-10-02
مصادرة أصول ملياردير روسي.. هذه التهمة موجّهة إليه
05:31 | 2025-10-02
رئيس وزراء لوكسمبورغ: الاعتراف بفلسطين خارطة طريق للسلام
05:30 | 2025-10-02
هل سيلتزم الشرع بوعوده للسلام؟.. تقرير لـ"The Hill" يُجيب
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
02/10/2025 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
02/10/2025 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
02/10/2025 15:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
