Advertisement

عربي-دولي

"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب

Lebanon 24
02-10-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1424367-638950095055964728.jpg
Doc-P-1424367-638950095055964728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت تقديرات عسكرية في تل أبيب عن استعداد إيران لمواجهة وشيكة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، معتمدة على ترسانة صاروخية تتجاوز 20 ألف صاروخ باليستي وكروز، وفق ما نقل موقع "نتسيف" الاسرائيلي استنادًا إلى صور أقمار اصطناعية ومصادر استخبارية.
Advertisement

الباحثة في ملفات الدفاع والأمن، باتريشيا مارينز، أوضحت أن طهران أعادت بعد حرب حزيران الأخيرة تأهيل ترسانتها التي جُمعت على مدار عقود، وباتت تتفوق في العدد على نظيرتها الكورية الشمالية. وأضافت أن "الصواريخ الإيرانية تخضع لعمليات إعادة تأهيل دورية كل 5 إلى 8 سنوات، ما يعني أنها جاهزة للإطلاق بمجرد صدور الأوامر".

وتناقض هذه التقديرات ما كان سائدًا في إسرائيل سابقًا حول امتلاك إيران ما بين 2000 و3000 صاروخ فقط، إذ تشير البيانات الجديدة إلى امتلاكها أكثر من 15 طرازًا مختلفًا، بينها ما يقارب 5 إلى 8 آلاف صاروخ باليستي قادر على بلوغ الأراضي الإسرائيلية.

ويبقى التساؤل الأكثر إلحاحًا لدى المؤسسات الأمنية والعسكرية في تل أبيب: أين تخفي إيران هذه الترسانة الضخمة؟ خصوصًا في ظل مسارعة طهران إلى بناء صوامع محصنة داخل الجبال لتأمين قدرتها على الردع والانتقام.

وتحذّر الدراسات من أن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية قد تندلع في أي وقت، وأن "ما ينقصها فقط هو تحديد ساعة الصفر".
مواضيع ذات صلة
صفقة صواريخ ضخمة.. هل تغيّر ميزان الحرب في أوكرانيا؟
lebanon 24
02/10/2025 18:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
lebanon 24
02/10/2025 18:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش تسلم في مخيم الرشيدية شحنة ضخمة مؤلفة من سلاح ثقيل من بينها صواريخ غراد
lebanon 24
02/10/2025 18:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال الحرب المقبلة.. أسلحة "غير صاروخية" ستستخدمها إيران!
lebanon 24
02/10/2025 18:33:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:10 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:22 | 2025-10-02
11:10 | 2025-10-02
11:08 | 2025-10-02
10:59 | 2025-10-02
10:14 | 2025-10-02
10:00 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24