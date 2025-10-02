"الغرف المُقفلة" تكشف المفاجأة.. إيران تتأهب بترسانة صاروخية ضخمة لهذه الحرب

Advertisement

الباحثة في ملفات الدفاع والأمن، باتريشيا مارينز، أوضحت أن أعادت بعد حرب حزيران الأخيرة تأهيل ترسانتها التي جُمعت على مدار عقود، وباتت تتفوق في العدد على نظيرتها الكورية الشمالية. وأضافت أن "الصواريخ تخضع لعمليات إعادة تأهيل دورية كل 5 إلى 8 سنوات، ما يعني أنها جاهزة للإطلاق بمجرد صدور الأوامر".وتناقض هذه التقديرات ما كان سائدًا سابقًا حول امتلاك إيران ما بين 2000 و3000 صاروخ فقط، إذ تشير البيانات الجديدة إلى امتلاكها أكثر من 15 طرازًا مختلفًا، بينها ما يقارب 5 إلى 8 آلاف صاروخ باليستي قادر على بلوغ الأراضي .ويبقى التساؤل الأكثر إلحاحًا لدى المؤسسات الأمنية والعسكرية في تل أبيب: أين تخفي إيران هذه الترسانة الضخمة؟ خصوصًا في ظل مسارعة طهران إلى بناء صوامع محصنة داخل الجبال لتأمين قدرتها على الردع والانتقام.وتحذّر الدراسات من أن الحرب الإيرانية – الإسرائيلية قد تندلع في أي وقت، وأن "ما ينقصها فقط هو تحديد ساعة الصفر".