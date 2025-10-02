القاهرة: خطة ترامب لغزة غير مكتملة وتحتاج لتعديلات وضمانات

Advertisement

قال المصري "إن خطة بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية".وأشار الى "أن هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها بشأن خطة ترامب لغزة".أضاف: إذا كانت هناك إرادة سياسية فأعتقد أن هذه الخطة الخاصة بغزة يمكن تنفيذها على أرض الواقع لكن الأمر يتطلب مشاركة.وقال "نحن حذرون جدًا ونجري محادثات مع الآن لمعرفة ردّها على خطة ترامب". (سكاي نيوز)