عربي-دولي

القاهرة: خطة ترامب لغزة غير مكتملة وتحتاج لتعديلات وضمانات

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:26
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "إن خطة ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية".
وأشار الى "أن هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدها بشأن خطة ترامب لغزة".
أضاف: إذا كانت هناك إرادة سياسية فأعتقد أن هذه الخطة الخاصة بغزة يمكن تنفيذها على أرض الواقع لكن الأمر يتطلب مشاركة.
وقال "نحن حذرون جدًا ونجري محادثات مع حماس الآن لمعرفة ردّها على خطة ترامب". (سكاي نيوز)
