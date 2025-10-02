Advertisement

عربي-دولي

بالغاز والمياه... مواجهات عنيفة في جنيف خلال مسيرة لدعم أسطول الصمود (فيديو)

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:25
شهدت مدينة جنيف السويسرية اليوم الجمعة، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا دعمًا لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، بحسب ما أكدته الشرطة وشهود عيان.

وقال مشاركون في التظاهرة إنهم تعرضوا لغازات خانقة تسببت بحرقة في العيون وصعوبة في التنفس، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو أعمدة من الدخان الأبيض وسيارات كبيرة ترش المياه باتجاه الصفوف الأمامية للمتظاهرين.
 
وبحسب شرطة جنيف، شارك نحو 3 آلاف شخص، غالبيتهم من الشباب والبالغين، في المسيرة التضامنية. وأوضح المتحدث باسم الشرطة ألكسندر براييه أن بعض المحتجين ألقوا أشياء وألحقوا أضرارًا بالممتلكات عبر كتابة شعارات على الجدران، لكنه شدد على أن "الاحتجاجات بهذا الحجم نادرة في سويسرا، إلا أن التضامن مع غزة بات يكتسب زخماً متزايداً في الأسابيع الأخيرة".

وتزامنت احتجاجات جنيف مع مظاهرات مماثلة في برن وإيطاليا وكولومبيا، رفضًا لاعتراض القوات الإسرائيلية نحو 40 قاربًا من أسطول الصمود العالمي، كان يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، واعتقال أكثر من 400 ناشط أجنبي، بينهم سويسريون والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبري. (ارم نيوز)
