في سوريا.. استهداف قيادي بتنظيم إرهابي

وبحسب ، فإن الغارة استهدفت سيارة بين حارم وباريشا، حيث أُطلق عليها عدة صواريخ أدت إلى تدميرها بالكامل ومقتل القيادي مع اثنين من مرافقيه. وأكد المرصد أن القتيل ليس من الجنسية .ويأتي هذا الاستهداف بعد نحو شهر من مقتل هاشم محيو القدور (الرسلان)، الذي كان قد بايع تنظيم داعش سابقاً، إثر غارة مماثلة استهدفت منزله في منطقة التمانعة إدلب الجنوبي.ويشهد ريف إدلب والجنوبي تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر التابع للتحالف الدولي في ظل استمرار التوتر الأمني بالمنطقة، حيث تنشط فصائل متشددة مرتبطة بتنظيمي " " و"داعش".