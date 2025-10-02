28
عربي-دولي
في سوريا.. استهداف قيادي بتنظيم إرهابي
02-10-2025
|
23:41
قُتل قيادي في تنظيم "
أنصار
الإسلام" يُعرف بلقب "أبو الدرداء
الإيراني
"، الجمعة، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة للتحالف الدولي في محافظة إدلب شمال غربي
سوريا
.
وبحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان
، فإن الغارة استهدفت سيارة
على الطريق
بين حارم وباريشا، حيث أُطلق عليها عدة صواريخ أدت إلى تدميرها بالكامل ومقتل القيادي مع اثنين من مرافقيه. وأكد المرصد أن القتيل ليس من الجنسية
السورية
.
ويأتي هذا الاستهداف بعد نحو شهر من مقتل هاشم محيو القدور (الرسلان)، الذي كان قد بايع تنظيم داعش سابقاً، إثر غارة مماثلة استهدفت منزله في منطقة التمانعة
بريف
إدلب الجنوبي.
ويشهد ريف إدلب
الشمالي
والجنوبي تحليقاً مكثفاً للطيران المسيّر التابع للتحالف الدولي في ظل استمرار التوتر الأمني بالمنطقة، حيث تنشط فصائل متشددة مرتبطة بتنظيمي "
القاعدة
" و"داعش".
