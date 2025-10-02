عن موقفها من خطة ترامب.. ماذا أعلنت حماس؟

Advertisement

أكدت حركة " " فجر اليوم الجمعة، أنها تدرس خطة الرئيس الأميركي المقترحة لإنهاء الحرب على ، مشيرة إلى وجود ملاحظات جوهرية عليها، وأن موقفها الرسمي سيُعلن قريبًا.وقال القيادي في الحركة محمد نزال، في تصريح نُشر عبر منصات "حماس"، إن الحركة تسلمت الخطة مساء الاثنين الماضي وبدأت مشاورات داخلية وخارجية بشأنها منذ اليوم التالي.وأوضح نزال أن "الخطة الأميركية عليها ملاحظات، وسنعلن موقفنا منها قريبًا"، مضيفًا: "من حقنا كممثلين للمقاومة أن نبدي ملاحظاتنا بما يحقق مصالح شعبنا الفلسطيني، وقررنا مناقشتها من منطلق وقف الحرب والمجازر".وشدد على أن "النهاية لا يمكن أن تكون بالتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني أو استمرار الإبادة الجماعية"، لافتًا إلى أن الحركة "جادة في التوصل إلى تفاهمات من منطلق وقف المذبحة في قطاع غزة".وأشار نزال إلى أن "الوقت ليس سيفًا مسلطًا على رقاب الحركة"، مؤكداً استمرار التواصل مع الأطراف العربية والإسلامية الصديقة، وأضاف: "خلال الساعات الماضية واصل المختصون الليل بالنهار، ونحن جادون في الوصول إلى تفاهمات، وسنعلن قريباً موقفنا النهائي من الخطة".يُذكر أن قياديين في "حماس"، هما فوزي برهوم ومحمود مرداوي، كانا قد نشرا مؤخرًا مقاطع من خطب رئيس الحركة الراحل هنية، حملت رفضًا ضمنيًا لأي مبادرات أو خطط أميركية. (ارم نيوز)