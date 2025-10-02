Advertisement

عربي-دولي

عن موقفها من خطة ترامب.. ماذا أعلنت حماس؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1424638-638950710232268287.webp
Doc-P-1424638-638950710232268287.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت حركة "حماس" فجر اليوم الجمعة، أنها تدرس خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترحة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى وجود ملاحظات جوهرية عليها، وأن موقفها الرسمي سيُعلن قريبًا.
Advertisement

وقال القيادي في الحركة محمد نزال، في تصريح نُشر عبر منصات "حماس"، إن الحركة تسلمت الخطة مساء الاثنين الماضي وبدأت مشاورات داخلية وخارجية بشأنها منذ اليوم التالي.

وأوضح نزال أن "الخطة الأميركية عليها ملاحظات، وسنعلن موقفنا منها قريبًا"، مضيفًا: "من حقنا كممثلين للمقاومة أن نبدي ملاحظاتنا بما يحقق مصالح شعبنا الفلسطيني، وقررنا مناقشتها من منطلق وقف الحرب والمجازر".

وشدد على أن "النهاية لا يمكن أن تكون بالتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني أو استمرار الإبادة الجماعية"، لافتًا إلى أن الحركة "جادة في التوصل إلى تفاهمات من منطلق وقف المذبحة في قطاع غزة".

وأشار نزال إلى أن "الوقت ليس سيفًا مسلطًا على رقاب الحركة"، مؤكداً استمرار التواصل مع الأطراف العربية والإسلامية الصديقة، وأضاف: "خلال الساعات الماضية واصل المختصون الليل بالنهار، ونحن جادون في الوصول إلى تفاهمات، وسنعلن قريباً موقفنا النهائي من الخطة".

يُذكر أن قياديين في "حماس"، هما فوزي برهوم ومحمود مرداوي، كانا قد نشرا مؤخرًا مقاطع من خطب رئيس الحركة الراحل إسماعيل هنية، حملت رفضًا ضمنيًا لأي مبادرات أو خطط أميركية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ما هو موقف "حماس" من خطّة ترامب بشان غزة؟
lebanon 24
03/10/2025 10:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
lebanon 24
03/10/2025 10:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: بعض قادة حماس اعتبروا خطة ترامب "بمثابة إعلان هزيمة"
lebanon 24
03/10/2025 10:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: حكومات عربية أقنعت ترامب بدعم خطة لغزة تتعارض مع موقفنا
lebanon 24
03/10/2025 10:15:32 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسماعيل

الإسلام

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:13 | 2025-10-03
03:00 | 2025-10-03
02:54 | 2025-10-03
02:43 | 2025-10-03
02:14 | 2025-10-03
01:53 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24