28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن موقفها من خطة ترامب.. ماذا أعلنت حماس؟
Lebanon 24
02-10-2025
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت حركة "
حماس
" فجر اليوم الجمعة، أنها تدرس خطة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
المقترحة لإنهاء الحرب
الإسرائيلية
على
قطاع غزة
، مشيرة إلى وجود ملاحظات جوهرية عليها، وأن موقفها الرسمي سيُعلن قريبًا.
Advertisement
وقال القيادي في الحركة محمد نزال، في تصريح نُشر عبر منصات "حماس"، إن الحركة تسلمت الخطة مساء الاثنين الماضي وبدأت مشاورات داخلية وخارجية بشأنها منذ اليوم التالي.
وأوضح نزال أن "الخطة الأميركية عليها ملاحظات، وسنعلن موقفنا منها قريبًا"، مضيفًا: "من حقنا كممثلين للمقاومة أن نبدي ملاحظاتنا بما يحقق مصالح شعبنا الفلسطيني، وقررنا مناقشتها من منطلق وقف الحرب والمجازر".
وشدد على أن "النهاية لا يمكن أن تكون بالتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني أو استمرار الإبادة الجماعية"، لافتًا إلى أن الحركة "جادة في التوصل إلى تفاهمات من منطلق وقف المذبحة في قطاع غزة".
وأشار نزال إلى أن "الوقت ليس سيفًا مسلطًا على رقاب الحركة"، مؤكداً استمرار التواصل مع الأطراف العربية والإسلامية الصديقة، وأضاف: "خلال الساعات الماضية واصل المختصون الليل بالنهار، ونحن جادون في الوصول إلى تفاهمات، وسنعلن قريباً موقفنا النهائي من الخطة".
يُذكر أن قياديين في "حماس"، هما فوزي برهوم ومحمود مرداوي، كانا قد نشرا مؤخرًا مقاطع من خطب رئيس الحركة الراحل
إسماعيل
هنية، حملت رفضًا ضمنيًا لأي مبادرات أو خطط أميركية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ما هو موقف "حماس" من خطّة ترامب بشان غزة؟
Lebanon 24
ما هو موقف "حماس" من خطّة ترامب بشان غزة؟
03/10/2025 10:15:32
03/10/2025 10:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ: ماذا سيحدُث إذا رفضت "حماس" خطة ترامب بشأن غزة؟
03/10/2025 10:15:32
03/10/2025 10:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: بعض قادة حماس اعتبروا خطة ترامب "بمثابة إعلان هزيمة"
Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: بعض قادة حماس اعتبروا خطة ترامب "بمثابة إعلان هزيمة"
03/10/2025 10:15:32
03/10/2025 10:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: حكومات عربية أقنعت ترامب بدعم خطة لغزة تتعارض مع موقفنا
Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: حكومات عربية أقنعت ترامب بدعم خطة لغزة تتعارض مع موقفنا
03/10/2025 10:15:32
03/10/2025 10:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسماعيل
الإسلام
إسرائيل
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
Lebanon 24
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:13 | 2025-10-03
03/10/2025 03:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
03:00 | 2025-10-03
03/10/2025 03:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:54 | 2025-10-03
03/10/2025 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:43 | 2025-10-03
03/10/2025 02:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
02:14 | 2025-10-03
03/10/2025 02:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:13 | 2025-10-03
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:00 | 2025-10-03
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
02:54 | 2025-10-03
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:43 | 2025-10-03
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:14 | 2025-10-03
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
01:53 | 2025-10-03
بسبب اعتراض "أسطول الصمود".. بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 10:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 10:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 10:15:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24