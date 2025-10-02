Advertisement

عربي-دولي

ميلوني في مأزق حرج بعد احتجاز "أسطول الصمود"

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:54
A-
A+
Doc-P-1424641-638950716990312774.jpeg
Doc-P-1424641-638950716990312774.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلعت احتجاجات في مختلف أنحاء إيطاليا بعدما اعترضت البحرية الإسرائيلية "أسطول الصمود العالمي"، المؤلف من 41 سفينة حاولت إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
Advertisement

وعلى الأثر، تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضغوطاً متزايدة لاعتماد موقف أكثر صرامة حيال حرب إسرائيل على غزة، وذلك عقب احتجاز أكثر من 20 ناشطاً إيطالياً على يد قوات الكوماندوز الإسرائيلية. 

وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة مظاهرات حاشدة وإضرابات واعتصامات لعمال الموانئ، ما كشف عن عمق مشاعر الرأي العام الإيطالي ضد حرب إسرائيل على غزة، في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي تأييداً واسعاً للناشطين المشاركين في الأسطول، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية. 

ووضع ذلك رئيسة الوزراء اليمينية في مأزق حرج على الرغم من أنها تتمتع بأعلى درجات الاستقرار السياسي والنفوذ التي شهدها أي زعيم إيطالي منذ سنوات.

وبينما اتجهت دول غربية وأوروبية أخرى نحو الاعتراف بدولة فلسطين، تصر ميلوني على أن إيطاليا لن تقوم بذلك إلا في حال الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وخروج حركة "حماس" من السلطة، في محاولة منها للحفاظ على علاقاتها مع إدارة دونالد ترمب المحافظة في الولايات المتحدة

لكن الضغوط الداخلية المتصاعدة بشأن غزة، بما في ذلك موجة الإضرابات الكبرى، قد تدفعها إلى تعديل موقفها، الأمر الذي ستكون له تداعيات على المستوى الأوروبي أيضاً.
مواضيع ذات صلة
المتحدثة باسم أسطول الصمود ل"الجزيرة": السلطات الإسرائيلية احتجزت ناشطين من الأسطول في المياه الدولية
lebanon 24
03/10/2025 10:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أين موقف الحكومة والخارجية بعد اعتقال لبنانيين في أسطول "الصمود"؟
lebanon 24
03/10/2025 10:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السفينة "شيرين أبو عاقلة" المشاركة ضمن أسطول الصمود باتت على بعد 40 ميلا بحريا من شواطئ غزة (الجزيرة)
lebanon 24
03/10/2025 10:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطول الصمود: رغم اعتراض بعض السفن لا يزال الأسطول على بُعد 70 ميلًا بحريًا من ساحل غزة وسيواصل مسيرته دون رادع
lebanon 24
03/10/2025 10:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيطالية

الأوروبي

الإيطالي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:13 | 2025-10-03
03:00 | 2025-10-03
02:54 | 2025-10-03
02:43 | 2025-10-03
02:14 | 2025-10-03
01:53 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24