28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بسبب الحرب.. 42 ألف مصاب في غزة يعيشون إعاقات غيّرت حياتهم!
Lebanon 24
03-10-2025
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت
منظمة الصحة العالمية
، من تداعيات إنسانية خطيرة للحرب
الإسرائيلية
على
قطاع غزة
، مشيرة إلى أن أكثر من 42 ألف شخص يعانون من إصابات غيّرت مجرى حياتهم بشكل دائم، بينهم ربع الحالات من الأطفال.
Advertisement
وأفاد تقرير المنظمة بأن هذه الإصابات تمثل ربع إجمالي الإصابات المبلّغ عنها منذ تشرين الأول 2023، والتي بلغ عددها 167 ألف إصابة، فيما اضطر أكثر من 5000 شخص إلى الخضوع لعمليات بتر للأطراف.
وأوضح التقرير أن الإصابات تشمل الذراعين والساقين والحبل الشوكي والدماغ، إلى جانب الحروق الكبرى، ما يفرض حاجة متزايدة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة تأهيل طويلة الأمد، ويضاعف من معاناة المرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء القطاع.
كما أشار التقرير إلى انتشار إصابات الوجه والعين المعقدة، خصوصًا بين الحالات المُدرجة للإخلاء الطبي خارج غزة، وهي إصابات كثيرًا ما تخلّف تشوهات وإعاقات وتؤدي إلى وصم اجتماعي.
ووفق بيانات المنظمة، كان في غزة نحو 1300 أخصائي علاج طبيعي و400 أخصائي علاج وظيفي قبل الحرب، إلا أن كثيرين منهم نزحوا، فيما قُتل ما لا يقل عن 42 اختصاصيًا حتى سبتمبر 2024. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
جندي مصاب من ذوي الإعاقة حاول الانتحار اليوم أمام قسم إعادة التأهيل (يسرائيل هيوم)
Lebanon 24
جندي مصاب من ذوي الإعاقة حاول الانتحار اليوم أمام قسم إعادة التأهيل (يسرائيل هيوم)
03/10/2025 10:16:06
03/10/2025 10:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب غزة.. إيطالي يؤدي أول صلاة في حياته
Lebanon 24
بسبب غزة.. إيطالي يؤدي أول صلاة في حياته
03/10/2025 10:16:06
03/10/2025 10:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل الشركاء في الوطن لتعيشوا الحياة التي وعدوكم بها؟
Lebanon 24
قاسم: كيف تقبلون في الحكومة تسهيل قتل الشركاء في الوطن لتعيشوا الحياة التي وعدوكم بها؟
03/10/2025 10:16:06
03/10/2025 10:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: سكان غزة يعيشون جحيما على الأرض
Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: سكان غزة يعيشون جحيما على الأرض
03/10/2025 10:16:06
03/10/2025 10:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
جمالي
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
Lebanon 24
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:13 | 2025-10-03
03/10/2025 03:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
03:00 | 2025-10-03
03/10/2025 03:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:54 | 2025-10-03
03/10/2025 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:43 | 2025-10-03
03/10/2025 02:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
02:14 | 2025-10-03
03/10/2025 02:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:13 | 2025-10-03
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:00 | 2025-10-03
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
02:54 | 2025-10-03
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:43 | 2025-10-03
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:14 | 2025-10-03
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
01:53 | 2025-10-03
بسبب اعتراض "أسطول الصمود".. بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 10:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 10:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 10:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24