عربي-دولي

بسبب الحرب.. 42 ألف مصاب في غزة يعيشون إعاقات غيّرت حياتهم!

Lebanon 24
03-10-2025 | 00:01
حذّرت منظمة الصحة العالمية، من تداعيات إنسانية خطيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 42 ألف شخص يعانون من إصابات غيّرت مجرى حياتهم بشكل دائم، بينهم ربع الحالات من الأطفال.
وأفاد تقرير المنظمة بأن هذه الإصابات تمثل ربع إجمالي الإصابات المبلّغ عنها منذ تشرين الأول 2023، والتي بلغ عددها 167 ألف إصابة، فيما اضطر أكثر من 5000 شخص إلى الخضوع لعمليات بتر للأطراف.

وأوضح التقرير أن الإصابات تشمل الذراعين والساقين والحبل الشوكي والدماغ، إلى جانب الحروق الكبرى، ما يفرض حاجة متزايدة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة تأهيل طويلة الأمد، ويضاعف من معاناة المرضى وعائلاتهم في مختلف أنحاء القطاع.

كما أشار التقرير إلى انتشار إصابات الوجه والعين المعقدة، خصوصًا بين الحالات المُدرجة للإخلاء الطبي خارج غزة، وهي إصابات كثيرًا ما تخلّف تشوهات وإعاقات وتؤدي إلى وصم اجتماعي.

ووفق بيانات المنظمة، كان في غزة نحو 1300 أخصائي علاج طبيعي و400 أخصائي علاج وظيفي قبل الحرب، إلا أن كثيرين منهم نزحوا، فيما قُتل ما لا يقل عن 42 اختصاصيًا حتى سبتمبر 2024. (الشرق)
