عربي-دولي

بين أميركا وأوكرانيا.. تفاصيل صفقة بـ"مليارات الدولارات"!

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1424771-638950962266162348.webp
Doc-P-1424771-638950962266162348.webp photos 0
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ أوكرانيا وأميركا تتجهان نحو اتفاق تاريخي لتقاسم تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية غير مسبوقة في العلاقات الأمنية بين البلدين. 
وسيصل فريق أوكراني بقيادة نائب وزير الدفاع سيرجي بوييف إلى واشنطن هذا الأسبوع لوضع تفاصيل الاتفاق الذي قد تصل قيمته إلى مليارات الدولارات، بموجب حصول أوكرانيا على تعويضات مالية أو إتاوات مقابل مشاركة خبرتها القتالية والتقنية مع الولايات المتحدة.


وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التعاون العسكري الأميركي مع كييف، والتي تضمنت تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة متقدمة، بما في ذلك عبر ترتيبات أوروبية لدعم أوكرانيا بالأسلحة. 


لكن ما يميز الصفقة الجديدة هو محوريتها حول الابتكار الأوكراني في صناعة الطائرات المسيرة، إذ تمكنت أوكرانيا من إنتاج أكثر من مليوني طائرة مُسيّرة العام الماضي، بتكلفة أقل بنسبة 20% إلى 30% من مثيلاتها الغربية، مع قدرة على الإنتاج الكمي والتكتيكات المتقدمة في ساحة المعركة.


وفعلياً، فإن هذه الطائرات الرخيصة والفعالة أصبحت أداة مركزية في الحرب ضد القوات الروسية الأكبر حجماً والأفضل تجهيزاً، وهو ما جعل الغرب يدرك القيمة الاستراتيجية للخبرة الأوكرانية


وترى الشركات الأميركية اليوم في هذه التكنولوجيا ميزة تنافسية حيوية، بحسب ويليام ماكنولتي، شريك في صندوق UA1 الأميركي: "إنها حقيقة، أننا بحاجة إلى تكنولوجيا الطائرات الأوكرانية في الولايات المتحدة".


وتمثل الصفقة خطوة سياسية محورية أيضاً لأوكرانيا، التي تسعى لتعزيز تحالفاتها مع إدارة ترامب، خصوصاً بعد التذبذب الملحوظ في الدعم الأميركي. (إرم نيوز)

