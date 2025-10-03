ذكرت صحيفة " " الأميركية أنّ وأميركا تتجهان نحو اتفاق تاريخي لتقاسم تكنولوجيا الطائرات المُسيّرة، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية غير مسبوقة في العلاقات الأمنية بين البلدين.

وسيصل فريق أوكراني بقيادة نائب سيرجي بوييف إلى هذا الأسبوع لوضع تفاصيل الاتفاق الذي قد تصل قيمته إلى مليارات الدولارات، بموجب حصول أوكرانيا على تعويضات مالية أو إتاوات مقابل مشاركة خبرتها القتالية والتقنية مع .





وتأتي هذه الخطوة بعد التعاون العسكري الأميركي مع كييف، والتي تضمنت تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة متقدمة، بما في ذلك عبر ترتيبات أوروبية لدعم أوكرانيا بالأسلحة.





لكن ما يميز الصفقة الجديدة هو محوريتها حول الابتكار الأوكراني في صناعة الطائرات المسيرة، إذ تمكنت أوكرانيا من إنتاج أكثر من مليوني طائرة مُسيّرة العام الماضي، بتكلفة أقل بنسبة 20% إلى 30% من مثيلاتها الغربية، مع قدرة على الإنتاج الكمي والتكتيكات المتقدمة في ساحة المعركة.







وفعلياً، فإن هذه الطائرات الرخيصة والفعالة أصبحت أداة مركزية في الحرب ضد القوات الروسية الأكبر حجماً والأفضل تجهيزاً، وهو ما جعل الغرب يدرك القيمة الاستراتيجية للخبرة .





وترى الشركات الأميركية اليوم في هذه التكنولوجيا ميزة تنافسية حيوية، بحسب ويليام ماكنولتي، شريك في صندوق UA1 الأميركي: "إنها حقيقة، أننا بحاجة إلى تكنولوجيا الطائرات الأوكرانية في الولايات المتحدة".





وتمثل الصفقة خطوة سياسية محورية أيضاً لأوكرانيا، التي تسعى لتعزيز تحالفاتها مع إدارة ، خصوصاً بعد التذبذب الملحوظ في الدعم الأميركي. (إرم نيوز)