ليبرمان: التهديد الإيراني مستمر

قال زعيم حزب " بيتنا" ، إن من يظن أن المواجهة مع قد انتهت فهو "مخطئ ومضلل".

وأوضح أن "الإيرانيين يعملون بجد لتعزيز دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يوما بعد يوم".

وأشار ليبرمان إلى أن "العمل في المواقع النووية قد استؤنف بالفعل. وأضاف أن إعادة الدول الكبرى تفعيل آلية "سناب باك" الخاصة بفرض على النظام لم تأت من فراغ.



وأكد أن "الإيرانيين يحاولون هذه المرة مفاجأتنا"، محذرا من الاستهانة بخطورة الوضع القائم.



ووجه ليبرمان رسالة مباشرة إلى مواطني إسرائيل قائلا: "احتفلوا بعيد العرش واقضوا أوقاتا سعيدة مع عائلاتكم وأصدقائكم، ولكن كونوا حذرين وابقوا بالقرب من المناطق المحمية".



وشدد على أنه "لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة"، مضيفا: "إلى أن نتمكن من إصلاح ما أفسدته، ليس أمامنا سوى الاعتماد على جيش الدفاع وعلى أنفسنا". (روسيا اليوم)