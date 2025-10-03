Advertisement

عربي-دولي

عباس: لا انتخابات لمن يرفض حل الدولتين

Lebanon 24
03-10-2025 | 14:06
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "نمر بمرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب الوحدة".
وأشار عباس الى "أن سنجري انتخابات رئاسية وعامة خلال عام من انتهاء الحرب".
وأضاف "أن سننجز دستورا مؤقتا خلال 3 أشهر للانتقال من السلطة للدولة".
وقال: سنحظر أي جهة لا تلتزم بحل الدولتين من دخول الانتخابات. (العربية)
 
