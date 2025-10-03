عباس: لا انتخابات لمن يرفض حل الدولتين

Advertisement

قال الرئيس الفلسطيني إن "نمر بمرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب الوحدة".وأشار عباس الى "أن سنجري انتخابات رئاسية وعامة خلال عام من انتهاء الحرب".وأضاف "أن سننجز دستورا مؤقتا خلال 3 أشهر للانتقال من السلطة للدولة".وقال: سنحظر أي جهة لا تلتزم بحل الدولتين من دخول الانتخابات. (العربية)