Advertisement

عربي-دولي

ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!

Lebanon 24
03-10-2025 | 16:55
A-
A+
Doc-P-1424992-638951326845360993.jpg
Doc-P-1424992-638951326845360993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر البيت الأبيض عبر منصة "آكس"، بيان حركة "حماس" المُتضمن قبول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيقاف حرب غزة.
Advertisement
 
 
بدوره، نشر ترامب صورة بيان "حماس" عبر منصة تروث سوشل، من دون أن يرفقه بأي تعليق.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"حماس" أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من بنود خطته لغزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
04/10/2025 02:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي ترامب ينشر بيان حركة حماس المتضمن قبول خطته على حسابه في منصة تروث سوشال
lebanon 24
04/10/2025 02:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "حماس" وخطة ترامب لغزة.. ماذا كشف آخر تقرير إسرائيلي؟
lebanon 24
04/10/2025 02:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف يكشف: رد "حماس" المبدئي على خطة ترامب "إيجابي" جداً
lebanon 24
04/10/2025 02:49:19 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

بيت الأب

دونالد

ترامب

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:04 | 2025-10-03
16:28 | 2025-10-03
16:16 | 2025-10-03
15:46 | 2025-10-03
15:34 | 2025-10-03
15:05 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24