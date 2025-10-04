اقتراع في سوريا غداً.. "الصمت الانتخابي" بدأ اليوم

أعلن المتحدث باسم اللجنة لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة انتهاء الحملات ودخول مرحلة الصمت الانتخابي اليوم السبت، تمهيداً للاقتراع الذي ستشهده ، يوم غدٍ الأحد.

ويعد الاستحقاق المُنتظر هو أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام الرئيس السابق في كانون الأول 2024.

ونقلت "سانا" عن نجمة قوله إن التصويت في الانتخابات سيتم بوجود وسائل إعلام محلية وعربية ودولية.





وأوضح نجمة أنه بمجرد انتهاء التصويت سيبدأ فتح الصناديق وعملية فرز الأصوات، وستظهر النتائج الأولية تباعاً على مستوى كل مناطق سوريا.





ولفت إلى أن مراكز الاقتراع في جميع المناطق جهزت بكل الوسائل الضرورية لهذه الانتخابات.





وسيجري الاقتراع بطريقة سرية ومباشرة في جميع المراكز الانتخابية في يوم واحد ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد، ويحق للمرشحين ولوكلائهم الحضور ومراقبة العملية الانتخابية.





ويتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 يُختارون عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى، وتتمثل المرحلة الثانية بالانتخابات داخل كل دائرة، على أن يُعيَن الثلث المتبقي بمرسوم من رئيس الجمهورية.





وتشكل الكفاءات وأصحاب التخصصات المتنوعة 70% من الهيئات الناخبة، مقابل 30% من أعيان ووجهاء يمثلون شرائح اجتماعية واسعة.





وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.





ويتولى هذا المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.





وسيتولى المجلس دوراً تأسيسياً عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار بهدف وصوله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.