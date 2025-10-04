Advertisement

اقتراع في سوريا غداً.. "الصمت الانتخابي" بدأ اليوم

Lebanon 24
04-10-2025 | 06:54
أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة انتهاء الحملات الانتخابية ودخول مرحلة الصمت الانتخابي اليوم السبت، تمهيداً للاقتراع الذي ستشهده سوريا، يوم غدٍ الأحد.
ويعد الاستحقاق المُنتظر هو أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024.
 
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن نجمة قوله إن التصويت في الانتخابات سيتم بوجود وسائل إعلام محلية وعربية ودولية.


وأوضح نجمة أنه بمجرد انتهاء التصويت سيبدأ فتح الصناديق وعملية فرز الأصوات، وستظهر النتائج الأولية تباعاً على مستوى كل مناطق سوريا.


ولفت إلى أن مراكز الاقتراع في جميع المناطق جهزت بكل الوسائل الضرورية لهذه الانتخابات.
 

وسيجري الاقتراع بطريقة سرية ومباشرة في جميع المراكز الانتخابية في يوم واحد ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد، ويحق للمرشحين ولوكلائهم الحضور ومراقبة العملية الانتخابية.


ويتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 يُختارون عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى، وتتمثل المرحلة الثانية بالانتخابات داخل كل دائرة، على أن يُعيَن الثلث المتبقي بمرسوم من رئيس الجمهورية.


وتشكل الكفاءات وأصحاب التخصصات المتنوعة 70% من الهيئات الناخبة، مقابل 30% من أعيان ووجهاء يمثلون شرائح اجتماعية واسعة.


وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.


ويتولى هذا المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.


وسيتولى المجلس دوراً تأسيسياً عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار بهدف وصوله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.


وتأتي هذه الانتخابات بعد 3 أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 حزيران الماضي، المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب. (الجزيرة نت)
