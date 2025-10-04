Advertisement

عربي-دولي

بعد رد حماس.. نتنياهو يعقد مشاورات من دون سموتريتش وبن غفير

Lebanon 24
04-10-2025 | 08:05
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه بعدما أعلنت حماس ردها على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن غزة، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات طارئة بدون حضور وزيرين هما وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
من جانبه، قال موقع "يديعوت إحرنوت"، إن نتنياهو، عقد مشاورات طارئة خلال الليل بمشاركة رئيسي المؤسسة الأمنية، وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بعد تلقي رد حماس، فيما لم تتم دعوة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
 
 
رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

وزير المالية

وزير الدفاع

الإسرائيلية

وزير الأمن

الإسرائيلي

