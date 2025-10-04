بعد رد حماس.. نتنياهو يعقد مشاورات من دون سموتريتش وبن غفير

Advertisement

أفادت هيئة البث بأنه بعدما أعلنت ردها على خطة الرئيس الأميركي، ، بشأن غزة، عقد مشاورات طارئة بدون حضور وزيرين هما إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.من جانبه، قال موقع " إحرنوت"، إن ، عقد مشاورات طارئة خلال الليل بمشاركة رئيسي المؤسسة الأمنية، يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بعد تلقي رد حماس، فيما لم تتم دعوة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.