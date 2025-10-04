25
بسبب الإستمرار الحكوميّ... تحذير من وزير الطاقة الأميركيّة
Lebanon 24
04-10-2025
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر
وزير الطاقة
الأميركي
كريس رايت
، من أن استمرار إغلاق الحكومة قد يهدد سلامة الترسانة النووية الأميركية مع اقتراب نفاد التمويل خلال نحو أسبوع.
وأشار إلى أن أكثر من 20 شخصاً في وزارته بحاجة إلى تأكيد تعيينهم من
مجلس الشيوخ
، محمّلاً
الديمقراطيين
مسؤولية تأخير تلك التعيينات وإطالة أمد الإغلاق بسبب امتناعهم عن التصويت. (العربية)
