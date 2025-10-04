بسبب الإستمرار الحكوميّ... تحذير من وزير الطاقة الأميركيّة

حذر الأميركي ، من أن استمرار إغلاق الحكومة قد يهدد سلامة الترسانة النووية الأميركية مع اقتراب نفاد التمويل خلال نحو أسبوع.

Advertisement



وأشار إلى أن أكثر من 20 شخصاً في وزارته بحاجة إلى تأكيد تعيينهم من ، محمّلاً مسؤولية تأخير تلك التعيينات وإطالة أمد الإغلاق بسبب امتناعهم عن التصويت. (العربية)