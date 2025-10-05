بعد الحشد الأميركي في كوريا الجنوبية.. كيم جونغ أون يتوعّد بردّ عسكري

Advertisement

ونقلت المركزية الكورية عن كيم قوله خلال معرض عسكري نُظم قبل الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري، إن "الاهتمام الاستراتيجي بحدودنا الجنوبية ازداد بشكل مباشر مع تصاعد الوجود العسكري الأميركي"، مشيرًا إلى أن "الأعداء ينبغي أن يقلقوا من اتجاه تطور البيئة الأمنية".وأكد كيم أن بلاده ستواصل تطوير إجراءات عسكرية جديدة استعدادًا لأي مواجهة محتملة، دون تفاصيل إضافية.وتأتي تصريحاته في ظل تقارب متزايد بين بيونغيانغ وموسكو، حيث يتهم مسؤولون كوريون جنوبيون بدعم في حربها ضد ، إلى جانب تعزيز التحالف مع بعد مشاركة كيم في عرض عسكري في بكين إلى جانب الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير . (سكاي نيوز)