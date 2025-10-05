Advertisement

بعد الحشد الأميركي في كوريا الجنوبية.. كيم جونغ أون يتوعّد بردّ عسكري

Lebanon 24
05-10-2025 | 00:04
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده خصصت أصولًا استراتيجية جديدة للرد على ما وصفه بـ"الحشد العسكري الأميركي" في كوريا الجنوبية، متعهّدًا باتخاذ خطوات عسكرية إضافية قريبًا.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله خلال معرض عسكري نُظم قبل الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري، إن "الاهتمام الاستراتيجي بحدودنا الجنوبية ازداد بشكل مباشر مع تصاعد الوجود العسكري الأميركي"، مشيرًا إلى أن "الأعداء ينبغي أن يقلقوا من اتجاه تطور البيئة الأمنية".

وأكد كيم أن بلاده ستواصل تطوير إجراءات عسكرية جديدة استعدادًا لأي مواجهة محتملة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتأتي تصريحاته في ظل تقارب متزايد بين بيونغيانغ وموسكو، حيث يتهم مسؤولون كوريون جنوبيون الشمال بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، إلى جانب تعزيز التحالف مع الصين بعد مشاركة كيم في عرض عسكري في بكين إلى جانب الرئيسين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين. (سكاي نيوز)
فلاديمير بوتين

وكالة الأنباء

فلاديمير بوتي

سكاي نيوز

فلاديمير

أوكرانيا

الكشف عن

الرئيسي

