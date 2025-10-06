Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار المدرسة في إندونيسيا إلى 54 قتيلا

Lebanon 24
06-10-2025 | 01:30
ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى مدرسة في إندونيسيا إلى 54 شخصا اليوم، بحسب ما أفاد مسؤولون، في وقت ما زالت عمليات البحث جارية عن أكثر من عشرة مفقودين، بحسب وكالة "فرانس برس".
وانهار جزء من المدرسة الداخلية متعددة الطبقات في جزيرة جاوة الأسبوع الماضي أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر.

وأفاد مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو في مؤتمر صحافي بأنه"حتى صباح الاثنين انتشلنا 54 جثة بينها أشلاء خمسة أشخاص".

وما زال عناصر الإنقاذ يعملون على مدار الساعة للعثور على المفقودين.
