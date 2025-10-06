Advertisement

عربي-دولي

بعد 100 عام... بركان كامتشاتكا يثور من جديد

Lebanon 24
06-10-2025 | 04:19
قذف بركان كرونوتسكي، الواقع على بُعد نحو 225 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عموداً كثيفاً من الرماد بلغ ارتفاعه أكثر من 9 كيلومترات، وفق ما أفاد فريق الاستجابة لثوران براكين كامتشاتكا.
وذكر الفريق أن البركان أطلق، في 4 تشرين الأول 2025، عمود الرماد الذي وصل إلى 9.2 كيلومتر، وسط تحذيرات من احتمال تطور النشاط البركاني إلى ثوران انفجاري قوي قد تصل انبعاثاته إلى 15 كيلومتراً في أي لحظة.


ويحجب البركان حالياً سُحب كثيفة تعيق المراقبة البصرية، فيما أُعلن تنبيه برتقالي ثم أحمر للطيران، نظرًا إلى ارتفاع مستوى الخطر على الرحلات الجوية المحلية والدولية.


وأشار معهد علم البراكين والزلازل التابع لفرع الشرق الأقصى في أكاديمية العلوم الروسية إلى أن عمود الرماد البركاني ارتفع في الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت كامتشاتكا، وامتد لمسافة تقارب 85 كيلومتراً جنوب – جنوب شرق البركان.
ويذكر أن البركان يقع في الجزء الشمالي من المنطقة البركانية الشرقية في كامتشاتكا، على بعد 10 كم شرق بحيرة كرونوتسكوي و225 كم من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، رصد أخر نشاط له عامي 1922 و1923.

وما يحدث الآن هو حدث نادر وواسع النطاق.


ويبلغ قطر قاعدة البركان 16 كم و حجمه 120 كيلومترا مكعبا. فوهة القمة مسدودة بالجليد والحمم البركانية القديمة والصخور البركانية، يتكون البركان من نواتج ثورانه، التي تراكمت على مدى آلاف السنين.
