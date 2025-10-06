بعد 100 عام... بركان كامتشاتكا يثور من جديد



وذكر الفريق أن البركان أطلق، في 4 تشرين الأول 2025، عمود الرماد الذي وصل إلى 9.2 كيلومتر، وسط تحذيرات من احتمال تطور النشاط البركاني إلى ثوران انفجاري قوي قد تصل انبعاثاته إلى 15 كيلومتراً في أي لحظة.





ويحجب البركان حالياً سُحب كثيفة تعيق المراقبة البصرية، فيما أُعلن تنبيه برتقالي ثم أحمر للطيران، نظرًا إلى ارتفاع مستوى الخطر على الرحلات الجوية المحلية والدولية.





ويذكر أن البركان يقع في الجزء من المنطقة البركانية الشرقية في كامتشاتكا، على بعد 10 كم شرق بحيرة كرونوتسكوي و225 كم من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، رصد أخر نشاط له عامي 1922 و1923.





وما يحدث الآن هو حدث نادر وواسع النطاق.





ويبلغ قطر قاعدة البركان 16 كم و حجمه 120 كيلومترا مكعبا. فوهة القمة مسدودة بالجليد والحمم البركانية القديمة والصخور البركانية، يتكون البركان من نواتج ثورانه، التي تراكمت على مدى آلاف السنين.