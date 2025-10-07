تحطم مروحية طبية في كاليفورنيا.. وإصابة 3 من طاقمها

Advertisement

تحطمت مروحية طبية طارئة على 50 في مدينة ساكرامنتو بولاية الأميركية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من طاقمها، دون وجود أي مريض على متنها، وفق ما أفادت به شبكة " ".وقال عمدة ساكرامنتو في منشور عبر منصة "إكس" إن "الناجين الثلاثة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد سقوط الطائرة على الجانب الشرقي من الطريق السريع".من جانبها، أوضحت شركة REACH المشغّلة للمروحية، أنها تعمل على تحديد ملابسات الحادث والتأكد من حالة أفراد الطاقم الذين نُقلوا جميعًا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي الرعاية الطبية.ولم تُعرف بعد أسباب الحادث، فيما فتحت السلطات تحقيقًا رسميًا لمعرفة ملابساته وظروف سقوط المروحية.