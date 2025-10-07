دولة عربية تسجل أول إصابة بـ "حمى كيو".. خطر كبير على البشر والنساء خاصة!

Advertisement

أعلن لأبحاث أمراض المناطق الحارة والعابرة للحدود، عن تسجيل حالات إصابة في قطيعين من الأغنام بمدينة بمرض حمى كيو (Q Fever)، وهو مرض يُصنّف من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وقد يكون هذا أول تسجيل للحالات في .وأكد المركز في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التواصل مع الجهات المختصة فور الانتهاء من تحليل جميع العينات، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والرقابية اللازمة للحد من انتشار المرض.وأوضح المركز أن مرض حمى كيو سببه بكتيريا الكوكسيلا البورنيتية (Coxiella burnetii)، ويمكن أن يسبب أمراضًا حادة أو مزمنة لدى البشر. وينتقل المرض بشكل رئيسي عبر استنشاق الرذاذ الجوي الناتج عن التربة الملوثة أو فضلات الحيوانات، حيث تتميز البكتيريا بقدرتها على العالية للظروف البيئية مثل الحرارة والجفاف، وقد تبقى في البيئة لعدة أشهر وربما سنوات.وحول تأثير المرض على الحيوانات، أشار المركز إلى أن معظم الإصابات لا تظهر عليها أعراض واضحة، بينما تشمل العلامات السريرية للمجترات اضطرابات تناسلية مثل الإجهاض، والتهاب بطانة الرحم، والتهاب الضرع، والعقم. كما تُفرز البكتيريا بكميات كبيرة من خلال نواتج الولادة (الجنين الميت، المشيمة، والسوائل الجنينية)، إضافة إلى إمكانية طرحها عبر بول وحليب وبراز الحيوانات المصابة.أما بالنسبة للإصابات البشرية، فتتراوح الأعراض بين ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، والصداع، والإسهال، والغثيان، وألم في البطن والصدر، إلى جانب القشعريرة والتعرق وآلام العضلات والمفاصل. وأوضح المركز أن الإصابة عند النساء الحوامل قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل الإجهاض، أو ولادة جنين ميت، أو ولادة مبكرة، أو تأخر النمو داخل الرحم، أو انخفاض وزن المولود عند الولادة، نتيجة التهاب الأوعية الدموية أو تخثر الوعائي الذي قد يسبب قصور المشيمة، رغم أن إصابة الجنين بالعدوى المباشرة موثقة في بعض الحالات.وأشار المركز إلى أن هذه النتائج تستدعي اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة للحد من انتشار المرض وحماية الصحة العامة.