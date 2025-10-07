رئيسة وزراء إيطاليا: اتُّهِمنا أمام الجنائية الدولية بسبب دعمنا لإسرائيل

Advertisement

قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الثلاثاء إن هناك دعوى رُفعت بحقها مع وزيرين في الحكومة أمام بتهمة التواطؤ في "الإبادة الجماعية" المرتبطة بالهجوم على غزة.وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة "راي" التلفزيونية الحكومية، أن الدعوى تستهدف أيضا وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني.وأشارت إلى "اعتقادها" بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.وأردفت "لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ".ولم تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى عليها وعلى الوزيرين.وعبّرت ميلوني عن "دهشتها" من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن "أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى بعد السابع من أكتوبر".وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه "تلفيق اتهام خطير للغاية". (سكاي نيوز)