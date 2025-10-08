Advertisement

عربي-دولي

من دون نهاية واضحة.. الإغلاق الحكومي في أميركا يدخل أسبوعه الثاني

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:16
Doc-P-1426573-638955119759640717.jpg
Doc-P-1426573-638955119759640717.jpg photos 0
دخل إغلاق الحكومة الأميركية نتيجة غياب التمويل الاتحادي أسبوعه الثاني اليوم الأربعاء في الوقت الذي تسيطر فيه حالة من الجمود على مبنى الكونغرس حيث يغلق مجلس النواب أبوابه، في حين يتخبط مجلس الشيوخ في دوامة تصويتات فاشلة على خطة مرفوضة لإعادة فتح الحكومة.
يهدد الرئيس دونالد ترامب بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين ورفض دفع الرواتب المتأخرة للباقين. مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني، دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للأزمة.

وقال السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ المستقل، من ولاية فيرمونت في مقر مجلس الشيوخ مساء أمس "عليكم أن تتفاوضوا.. هذا هو الطريق للوصول إلى حل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24