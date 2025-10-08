من دون نهاية واضحة.. الإغلاق الحكومي في أميركا يدخل أسبوعه الثاني

Advertisement

دخل إغلاق الحكومة الأميركية نتيجة غياب التمويل الاتحادي أسبوعه الثاني اليوم الأربعاء في الوقت الذي تسيطر فيه حالة من الجمود على مبنى حيث يغلق مجلس النواب أبوابه، في حين يتخبط في دوامة تصويتات فاشلة على خطة مرفوضة لإعادة فتح الحكومة.يهدد بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين ورفض دفع الرواتب المتأخرة للباقين. مع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني، دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للأزمة.وقال السيناتور ، الشيوخ المستقل، من ولاية في مقر مجلس الشيوخ مساء أمس "عليكم أن تتفاوضوا.. هذا هو الطريق للوصول إلى حل".