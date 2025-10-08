طبول الحرب تقرع.. إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها

Advertisement

اتهمت إريتريا وفصيلا في التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عاما، بالاستعداد "بشكل ناشط" لشنّ حرب عليها، بحسب رسالة اطلعت عليها الأربعاء.واتهمت الخارجية في رسالة موجهة الى ، أسمرة و"فصيلا متشددا من جبهة تحرير تيغراي" بـ"تمويل وتعبئة وقيادة" مجموعات مسلحة خصوصا في حيث يواجه الجيش الاثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام.