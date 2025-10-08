Advertisement

عربي-دولي

طبول الحرب تقرع.. إثيوبيا تتهم إريتريا بالاستعداد للحرب عليها

Lebanon 24
08-10-2025 | 03:24
اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية إريتريا وفصيلا في جبهة تحرير تيغراي التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عاما، بالاستعداد "بشكل ناشط" لشنّ حرب عليها، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.
واتهمت الخارجية في رسالة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أسمرة و"فصيلا متشددا من جبهة تحرير تيغراي" بـ"تمويل وتعبئة وقيادة" مجموعات مسلحة خصوصا في ولاية أمهرة حيث يواجه الجيش الاثيوبي تمردا مسلحا منذ أعوام.
 
