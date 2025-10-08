"تفاؤل".. هذا جديد المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل

قال قيادي في حركة " "، الأربعاء، إن "تفاؤلا" يهيمن على المحادثات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل الهادفة إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ الطرفين تبادلا "كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم".

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو لوكالة "فرانس برس" إن وفدها أظهر "الإيجابية والمسؤولية اللازمة"، مضيفاً: "الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع".



وتابع: "تركزت المفاوضات بشأن آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى... تم اليوم (الأربعاء) تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها"، مؤكدا تواصل المباحثات في مصر".





وانطلقت صباح الأربعاء في مدينة شرم الشيخ لليوم الثالث اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح الرئيس الأميركي بشأن غزة.





وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية أن لقاءات شرم الشيخ تضم رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات كما تضم رئيس الوفد والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.





وأشارت إلى أن "لقاءات شرم الشيخ تبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار العدوان على غزة ونقاط انسحاب الاحتلال ونفاذ المساعدات للقطاع".





وتتركز المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطة التي طرحها الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب.