Advertisement

عربي-دولي

"تفاؤل".. هذا جديد المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1426681-638955251030470925.avif
Doc-P-1426681-638955251030470925.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال قيادي في حركة "حماس"، الأربعاء، إن "تفاؤلا" يهيمن على المحادثات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل الهادفة إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ الطرفين تبادلا "كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم".
Advertisement


وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو لوكالة "فرانس برس" إن وفدها أظهر "الإيجابية والمسؤولية اللازمة"، مضيفاً: "الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع".
 

وتابع: "تركزت المفاوضات بشأن آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى... تم اليوم (الأربعاء) تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها"، مؤكدا تواصل المباحثات في مصر".
 

وانطلقت صباح الأربعاء في مدينة شرم الشيخ المصرية لليوم الثالث اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.


وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية أن لقاءات شرم الشيخ تضم رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس المخابرات التركي كما تضم رئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.


وأشارت إلى أن "لقاءات شرم الشيخ تبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار العدوان على غزة ونقاط انسحاب الاحتلال ونفاذ المساعدات للقطاع".


وتتركز المفاوضات غير المباشرة بشأن الخطة التي طرحها ترامب الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب.


وحظيت خطة ترامب بدعم دولي واسع، وقال الرئيس الأميركي للصحفيين، الإثنين الماضي، إنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة حقا" للتوصل إلى اتفاق دائم. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إعلام مصري: محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة الأحد
lebanon 24
08/10/2025 14:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في حماس لفرانس برس: "تفاؤل" يهيمن على المحادثات بشأن غزة
lebanon 24
08/10/2025 14:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ا ف ب نقلا عن مصادر مطلعة: المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس "إيجابية" وتستأنف اليوم الثلاثاء
lebanon 24
08/10/2025 14:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل بدء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.. حماس تؤكد استعدادها لوقف الحرب وتبادل الأسرى "فورا"
lebanon 24
08/10/2025 14:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

سكاي نيوز

المصرية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:24 | 2025-10-08
07:00 | 2025-10-08
06:49 | 2025-10-08
06:26 | 2025-10-08
06:02 | 2025-10-08
05:44 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24