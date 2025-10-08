بمشاركة عربية وأوروبية.. اجتماع وزاري في باريس دعماً لخطة غزة

Advertisement

من المتوقع أن يشارك الأميركي مارك روبيو غداً الخميس في اجتماع وزاري يُعقد في باريس، بمشاركة أطراف أوروبية وعربية ودول أخرى، لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفق ما قالته ثلاثة مصادر دبلوماسية.ويُعقد هذا اللقاء بالتوازي مع المفاوضات الجارية في منتجع شرم الشيخ المصري بين وحركة برعاية الوسطاء، والتي تتركز على آليات تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب، إضافة إلى تقييم الالتزامات الدولية المرتبطة بها.وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن الاجتماع العربي-الأوروبي سيكون على مستوى ، ويهدف إلى دعم الجهود الأميركية بشأن غزة. ومن المنتظر أن تشارك فيه وقطر والإمارات ومصر والأردن.ويأتي هذا الإجتماع استكمالاً للمبادرة السعودية-الفرنسية الداعية إلى إحياء مسار حلّ الدولتين، وفق ما قاله المصدر نفسه. (العربية)