عربي-دولي
بمشاركة عربية وأوروبية.. اجتماع وزاري في باريس دعماً لخطة غزة
Lebanon 24
08-10-2025
|
08:04
photos
من المتوقع أن يشارك
وزير الخارجية
الأميركي مارك روبيو غداً الخميس في اجتماع وزاري يُعقد في باريس، بمشاركة أطراف أوروبية وعربية ودول أخرى، لبحث ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفق ما قالته ثلاثة مصادر دبلوماسية.
ويُعقد هذا اللقاء بالتوازي مع المفاوضات الجارية في منتجع شرم الشيخ المصري بين
إسرائيل
وحركة
حماس
برعاية الوسطاء، والتي تتركز على آليات تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإنهاء الحرب، إضافة إلى تقييم الالتزامات الدولية المرتبطة بها.
وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن الاجتماع العربي-الأوروبي سيكون على مستوى
وزراء الخارجية
، ويهدف إلى دعم الجهود الأميركية بشأن غزة. ومن المنتظر أن تشارك فيه
السعودية
وقطر والإمارات ومصر والأردن.
ويأتي هذا الإجتماع استكمالاً للمبادرة السعودية-الفرنسية الداعية إلى إحياء مسار حلّ الدولتين، وفق ما قاله المصدر نفسه. (العربية)
