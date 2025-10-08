ترامب: هؤلاء يجب أنّ يكونوا في السجن

قال الرئيس الأميركي ، على منصته "تروث سوشيال، إنّ "رئيس بلدية شيكاغو ينبغي أن يكون في السجن لفشله في حماية عناصر شرطة الهجرة والجمارك".

وأضاف أنّ "حاكم ولاية إيلينوي جاي بي بريتزكر يجب أنّ يكون في السجن كذلك".