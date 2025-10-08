Advertisement

عربي-دولي

ترامب: هؤلاء يجب أنّ يكونوا في السجن

Lebanon 24
08-10-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1426783-638955392814360783.jpg
Doc-P-1426783-638955392814360783.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال، إنّ "رئيس بلدية شيكاغو براندون جونسون ينبغي أن يكون في السجن لفشله في حماية عناصر شرطة الهجرة والجمارك".
Advertisement
 
 
وأضاف ترامب أنّ "حاكم ولاية إيلينوي جاي بي بريتزكر يجب أنّ يكون في السجن كذلك".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: يجب وضع عمدة شيكاغو في السجن لفشله في حماية ضباط الهجرة
lebanon 24
08/10/2025 19:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: ترامب أبلغ القادة الأوروبيين أن الولايات المتحدة و"جميع الحلفاء الراغبين" يجب أن يكونوا جزءًا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا
lebanon 24
08/10/2025 19:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء تُطالب "حماس" بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيليّة
lebanon 24
08/10/2025 19:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله: على اللبنانيين أن يكونوا أكثر حرصا في هذه المرحلة على الوحدة الداخلية
lebanon 24
08/10/2025 19:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24

براندون جونسون

دونالد ترامب

الجمارك

براندون

جونسون

دونالد

إيلين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-10-08
11:02 | 2025-10-08
11:00 | 2025-10-08
10:34 | 2025-10-08
10:30 | 2025-10-08
10:01 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24