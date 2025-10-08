Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. الإفراج عن دفعة جديدة من "موقوفي السويداء"

Lebanon 24
08-10-2025 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1426856-638955504561633619.jpg
Doc-P-1426856-638955504561633619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفرجت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، عن دفعة ثانية من الموقوفين السوريين من أبناء السويداء، وقد بلغ عدد المفرج عنهم اليوم 35 شخصاً.
Advertisement
 
 
خطوة اليوم تأتي بعد أسبوعين على إطلاق السلطات السورية سراح 23 شاباً من أبناء السويداء، وقد باشرت السلطات الرسمية بالتواصل مع أهالي المفرج عنهم لتسليمهم إلى ذويهم عن طريق قوى الأمن الداخلي التابعة لحكومة دمشق، في المحافظة، وقد انطلقت العملية. 
 
 
وفي ما يلي أسماء المُفرج عنهم:
 
 
- محمد جنيد

- ⁠عماد مداح 


- ⁠ابراهيم سلوم


- ⁠ماجد أبو حسون
 

- ⁠أيمن رشيد أبو حسون
 

- ⁠مالك أبو حسون 
 

- ⁠أيمن رشراش أبو حسون
 

- ⁠محمود موال


- ⁠موفق سلوم


- ⁠حمد الجردي
 

- ⁠سمير أبو حمرة


- ⁠فرحان محيثاوي


- ⁠حسام أبو حمرة


- ⁠علي خطار محيثاوي


- ⁠عاصم خطار محيثاوي


- ⁠طارق محيثاوي
 

- ⁠غسان عبود
 

- ⁠صفوان عاقل


- ⁠يوسف رشيد


- ⁠أيمن شامي


- ⁠سهيل ملحم
 

- ⁠عادل طويل


- ⁠ماهر هنو


- ⁠باسل دويعر
 

- ⁠إياد خيو


- ⁠ربيع مسعود


- ⁠عبدالخالق سيد


- ⁠رضا أبو فخر


- ⁠سامر عامر


- ⁠باسل عزام


- ⁠ايهاب ناصر


- ⁠وئام زغير


- ⁠حسام زغير


- ⁠حمزة أبو حسون


- ⁠بشار محيثاوي

مواضيع ذات صلة
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدرعات "يوم القيامة"
lebanon 24
09/10/2025 01:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الإفراج عن جنود كولومبيين احتُجزوا جنوباً وسط اتهامات بـ"الاختطاف"
lebanon 24
09/10/2025 01:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حكمت الهجري: نطالب بالإفراج عن المخطوفين في السويداء دون قيد أو شرط
lebanon 24
09/10/2025 01:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش تسلّم دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني
lebanon 24
09/10/2025 01:21:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

ابراهيم

السورية

السويد

الخال

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:20 | 2025-10-08
16:03 | 2025-10-08
15:23 | 2025-10-08
15:15 | 2025-10-08
14:51 | 2025-10-08
14:33 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24