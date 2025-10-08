24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سوريا.. الإفراج عن دفعة جديدة من "موقوفي السويداء"
Lebanon 24
08-10-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفرجت السلطات
السورية
، اليوم الأربعاء، عن دفعة ثانية من الموقوفين السوريين من أبناء
السويداء
، وقد بلغ عدد المفرج عنهم اليوم 35 شخصاً.
Advertisement
خطوة اليوم تأتي بعد أسبوعين على إطلاق السلطات السورية سراح 23 شاباً من أبناء السويداء،
وقد باشرت السلطات الرسمية بالتواصل مع أهالي المفرج عنهم لتسليمهم إلى ذويهم عن طريق
قوى الأمن الداخلي
التابعة لحكومة
دمشق
، في المحافظة، وقد انطلقت العملية.
وفي ما يلي أسماء المُفرج عنهم:
- محمد جنيد
- عماد مداح
- ابراهيم سلوم
- ماجد أبو حسون
- أيمن رشيد أبو حسون
- مالك أبو حسون
- أيمن رشراش أبو حسون
- محمود موال
- موفق سلوم
- حمد الجردي
- سمير أبو حمرة
- فرحان محيثاوي
- حسام أبو حمرة
- علي خطار محيثاوي
- عاصم خطار محيثاوي
- طارق محيثاوي
- غسان عبود
- صفوان عاقل
- يوسف رشيد
- أيمن
شامي
- سهيل ملحم
- عادل طويل
- ماهر هنو
- باسل دويعر
- إياد خيو
- ربيع مسعود
- عبدالخالق سيد
- رضا أبو فخر
- سامر عامر
- باسل عزام
- ايهاب ناصر
- وئام زغير
- حسام زغير
- حمزة أبو حسون
- بشار محيثاوي
مواضيع ذات صلة
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدرعات "يوم القيامة"
Lebanon 24
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدرعات "يوم القيامة"
09/10/2025 01:21:19
09/10/2025 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الإفراج عن جنود كولومبيين احتُجزوا جنوباً وسط اتهامات بـ"الاختطاف"
Lebanon 24
الإفراج عن جنود كولومبيين احتُجزوا جنوباً وسط اتهامات بـ"الاختطاف"
09/10/2025 01:21:19
09/10/2025 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حكمت الهجري: نطالب بالإفراج عن المخطوفين في السويداء دون قيد أو شرط
Lebanon 24
حكمت الهجري: نطالب بالإفراج عن المخطوفين في السويداء دون قيد أو شرط
09/10/2025 01:21:19
09/10/2025 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش تسلّم دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني
Lebanon 24
الجيش تسلّم دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني
09/10/2025 01:21:19
09/10/2025 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
ابراهيم
السورية
السويد
الخال
سورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
Lebanon 24
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
16:20 | 2025-10-08
08/10/2025 04:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم الأحد... ترامب قد يتوجّه إلى هذه الدولة العربية
Lebanon 24
يوم الأحد... ترامب قد يتوجّه إلى هذه الدولة العربية
16:03 | 2025-10-08
08/10/2025 04:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
Lebanon 24
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
15:23 | 2025-10-08
08/10/2025 03:23:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
Lebanon 24
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
15:15 | 2025-10-08
08/10/2025 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
Lebanon 24
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
14:51 | 2025-10-08
08/10/2025 02:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:20 | 2025-10-08
رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: مهمتي انتهت
16:03 | 2025-10-08
يوم الأحد... ترامب قد يتوجّه إلى هذه الدولة العربية
15:23 | 2025-10-08
البرلمان الإسباني يوافق على حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل
15:15 | 2025-10-08
أبوظبي تستقبل المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025
14:51 | 2025-10-08
بالفيديو... انفجار يهز ريف دمشق
14:33 | 2025-10-08
بعد 3 أيّام فقط من خروجه من السجن... رجل يقتل طفلتي شقيقه!
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24