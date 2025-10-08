سوريا.. الإفراج عن دفعة جديدة من "موقوفي السويداء"

أفرجت السلطات ، اليوم الأربعاء، عن دفعة ثانية من الموقوفين السوريين من أبناء ، وقد بلغ عدد المفرج عنهم اليوم 35 شخصاً.

Advertisement



خطوة اليوم تأتي بعد أسبوعين على إطلاق السلطات السورية سراح 23 شاباً من أبناء السويداء، وقد باشرت السلطات الرسمية بالتواصل مع أهالي المفرج عنهم لتسليمهم إلى ذويهم عن طريق التابعة لحكومة ، في المحافظة، وقد انطلقت العملية.

وفي ما يلي أسماء المُفرج عنهم:

- محمد جنيد





- ⁠عماد مداح





- ⁠ابراهيم سلوم





- ⁠ماجد أبو حسون



- ⁠أيمن رشيد أبو حسون



- ⁠مالك أبو حسون



- ⁠أيمن رشراش أبو حسون



- ⁠محمود موال





- ⁠موفق سلوم





- ⁠حمد الجردي



- ⁠سمير أبو حمرة





- ⁠فرحان محيثاوي





- ⁠حسام أبو حمرة





- ⁠علي خطار محيثاوي





- ⁠عاصم خطار محيثاوي





- ⁠طارق محيثاوي



- ⁠غسان عبود



- ⁠صفوان عاقل





- ⁠يوسف رشيد





- ⁠أيمن





- ⁠سهيل ملحم



- ⁠عادل طويل





- ⁠ماهر هنو





- ⁠باسل دويعر



- ⁠إياد خيو





- ⁠ربيع مسعود





- ⁠عبدالخالق سيد





- ⁠رضا أبو فخر





- ⁠سامر عامر





- ⁠باسل عزام





- ⁠ايهاب ناصر







- ⁠وئام زغير





- ⁠حسام زغير





- ⁠حمزة أبو حسون